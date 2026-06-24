La Policía Municipal se reivindica en San Juan con premios al dispositivo por la visita del Papa y a intervenciones de alto riesgo

El Paseo de Coches del Parque del Retiro ha acogido este miércoles la celebración del día de San Juan, patrón de la Policía Municipal de Madrid. El acto, que ha reunido a mandos policiales y representantes municipales, ha incluido la entrega de los premios anuales del Cuerpo, entre los que destacan la comisión organizadora de la visita de León XIV, los agentes que intervinieron en la incautación de más de 600 kilos de cocaína y la periodista de Onda Madrid Mar García.

La ceremonia ha estado presidida por el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, quien a su llegada ha pasado revista a las distintas unidades antes de acceder al escenario principal, donde le esperaba la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz. Durante su intervención, Almeida ha agradecido su labor a la Policía Municipal en una ciudad que afronta “tiempos complejos” y “nuevas formas de delincuencia”. “Gracias por vuestros sacrificios. Por vuestra humanidad. Por vuestra profesionalidad. Por vuestra constancia”, ha afirmado el regidor.

La celebración ha contado también con la presencia, entre otros, del portavoz del PP en el Ayuntamiento, Carlos Izquierdo; la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre; la portavoz socialista, Reyes Maroto; y el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith. Por el contrario, un año más no ha asistido el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien ha afeado en redes sociales no haber sido invitado por una cuestión de "confrontación partidista”.

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia ha sido la intervención del jefe superior de la Policía Municipal de Madrid, el comisario general Oskar de Santos Tapia, que se ha despedido del Cuerpo tras cinco años al frente. Santos ha recordado algunos de los grandes dispositivos y emergencias en los que ha participado, desde el Mundial de 1982 hasta la reciente visita de León XIV, y ha subrayado la importancia de la labor policial en la vida cotidiana de la capital.

Entre los principales reconocimientos, el alcalde ha entregado las Medallas de la Policía Municipal a la organización de la visita de León XIV por la coordinación de un dispositivo que permitió garantizar la seguridad y el orden público en escenarios de gran complejidad y afluencia. También se ha reconocido la colaboración histórica del Arzobispado de Madrid con la Policía Municipal, la labor académica del Centro de Estudios Universitarios de la Guardia Civil y la aportación del Madrid Mutua Open a la capital en su 20º aniversario.

En el apartado de Medallas al Mérito Profesional, el Ayuntamiento ha concedido 113 distinciones a miembros del Cuerpo por intervenciones difíciles, arriesgadas o que han contribuido a reforzar la imagen de la Policía Municipal, entre ellos cuatro agentes de la Comisaría de Puente de Vallecas que incautaron más de 600 kilogramos de cocaína. La ceremonia ha incluido asimismo la entrega de 131 Cruces al Mérito, 98 de ellas a policías municipales con al menos diez años de servicio ininterrumpido y otras 33 a integrantes de otros cuerpos de seguridad, fuerzas armadas, personal civil y representantes institucionales por su colaboración con la Policía Municipal.

Preacuerdo con los sindicatos para el nuevo convenio

Más allá de la ceremonia y los galardones, la jornada ha traído también la noticia positiva de que el Consistorio y los sindicatos policiales han alcanzado un principio de acuerdo en la negociación del nuevo convenio laboral del Cuerpo local, atascada desde hace meses, según ha avanzado el propio Almeida tras el acto.

“Ya tenemos cerrado el preacuerdo con los sindicatos de Policía Municipal y ahora corresponde que lo sometan a votación entre sus afiliados para determinar su aprobación definitiva”, ha explicado el regidor. Almeida ha subrayado el “importante esfuerzo” realizado durante la negociación por Sanz, el coordinador general de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Gil; y los responsables de la Policía Municipal.

El alcalde ha reconocido que se ha tratado de una negociación compleja, aunque ha destacado que ambas partes compartían la voluntad de alcanzar un acuerdo. “Nosotros nos debemos a la Policía Municipal, sobre todo, por gratitud”, ha defendido. “Teníamos claro que íbamos a llegar a un acuerdo”, ha insistido Almeida, quien ha calificado este preacuerdo entre los sindicatos y el Ayuntamiento de Madrid como una “buena noticia”.