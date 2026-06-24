'El Periódico de España' organiza un encuentro en Madrid para analizar su impulso como destino estratégico

Madrid se ha consolidado en los últimos años como uno de los grandes motores económicos de Europa y como un destino estratégico para la inversión, la innovación y el desarrollo empresarial. Su capacidad para atraer talento internacional, impulsar sectores de alto valor añadido y generar un entorno competitivo y estable sitúa a la Comunidad de Madrid en el centro del nuevo mapa económico global.

Bajo el título Impulso Madrid, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA organiza un encuentro el 26 de junio, a las 9.00 horas, en el hotel Thompson de Madrid, que reúne a representantes institucionales, líderes empresariales y expertos del ámbito económico con el objetivo de analizar las oportunidades que ofrece la región en distintos campos y reflexionar sobre los retos que marcarán su crecimiento en la próxima década.

Aquellos interesados en acudir de manera presencial al evento pueden inscribirse en este enlace.

Armando Huerta, director de El Periódico de España, será el encargado de dar la bienvenida a los asistentes. A continuación dará comienzo la mesa de expertos Pulso económico y perspectivas empresariales: competitividad, innovación y emprendimiento que moderará la periodista Fátima Iglesias. En este espacio participarán Miguel Ángel González Simón, director de Funcas Europe; Judith Arnal, investigadora principal en el Real Instituto Elcano y en el Centre for European Policy Studies (CEPS), y Ricardo Palomo Zurdo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo.

Seguidamente, tendrá lugar el diálogo Emprender para transformar: South Summit Madrid, un gran punto de encuentro para la innovación con María Benjumea, empresaria y presidenta fundadora de Spain Startup, y la periodista Fátima Iglesias.

Después llegará el turno de la mesa Dónde invertir en Madrid: los sectores clave que marcan la agenda, que moderará Armando Huerta, director de El Periódico de España, y que contará con la presencia de Jaime Martínez, director general de Economía e Industria de la Comunidad de Madrid; María Jesús Romero, directora general de Economía del Ayuntamiento de Madrid; Miguel Rego, presidente del Clúster de Inteligencia Artificial de la Comunidad de Madrid, y Ángel Zarabozo Galán, vicepresidente de Madrid Capital Mundial.

El diálogo Regeneración urbana y oportunidades económicas: transformando Madrid en una metrópoli global del siglo XXI estará protagonizado por Miguel Hernández, director de Estrategia de Crea Madrid Nuevo Norte.

Tras una breve pausa para el café, el encuentro se reanudará con el diálogo Gran Premio de Fórmula 1, paradigma de los eventos deportivos que impulsan Madrid, que guiará Armando Huerta, director de El Periódico de España, y contará con la presencia de Luis García Abad, director del Gran Premio de España de Fórmula 1 Madring.

El campo madrileño: reto agrario, entorno rural y reequilibrio territorial será el título de la última mesa redonda en la que estarán presentes Javier Carazo, director general de Reequilibrio Territorial de la Comunidad de Madrid; Rafael Fructuoso, vicepresidente de Asaja Madrid, y Ángel de Oteo Mancebo, director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid.

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El broche a este encuentro lo pondrá Carlos Novillo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente e Interior de la Comunidad de Madrid.