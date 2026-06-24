Nuevos problemas en la alta velocidad: retrasos en la línea Madrid - Comunidad Valenciana

La línea de alta velocidad que une Madrid con la Comunidad Valenciana registra retrasos este miércoles debido a una incidencia en una maquinaria de vía, según ha informado Adif. El problema se ha producido entre las estaciones Chamartín y Puerta de Atocha, un tramo clave para las conexiones ferroviarias de alta velocidad.

Adif ha indicado que su personal trabaja ya para solucionar la incidencia "lo antes posible" y recuperar la normalidad en la circulación.

Así, según el visor en directo de Renfe que localiza sus trenes de alta velocidad que discurren por el territorio español, el trayecto 05070 Madrid-Valencia viaja con más de 40 minutos de retraso, prácticamente el mismo tiempo de demora que registra el 05763 Murcia-Burgos (con paso por la capital).

Restablecida la circulación Madrid-Andalucía

Este nuevo problema se produce apenas unas horas después de otra incidencia relevante en la red de alta velocidad, en este caso en la conexión entre Madrid y Andalucía. La circulación entre la capital y Sevilla quedó restablecida este miércoles tras una avería provocada por la caída de un cable eléctrico sobre la infraestructura ferroviaria en la zona de La Rinconada, en Sevilla. Aquel incidente obligó a interrumpir la circulación entre Sevilla-Santa Justa y Guadajoz, afectó a la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía y también tuvo repercusión en servicios de Media Distancia y Cercanías. La caída del cable causó daños en la catenaria y originó un incendio en la vía, que tuvo que ser sofocado por los bomberos.

Con la incidencia de este miércoles en el eje Madrid-Comunidad Valenciana, la alta velocidad vuelve a registrar problemas en una semana marcada por alteraciones en distintos corredores ferroviarios.

Noticias relacionadas

[Noticia en elaboración]