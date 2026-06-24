TRANSPORTES
Nueva jornada de retrasos en el AVE Madrid-Andalucía por robo de cable en Castilla-La Mancha
Adif asegura que "puede afectar" a los trenes de alta velocidad y que su personal está trabajando para solucionar la incidencia "lo antes posible"
EFE
Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía registran retrasos por el robo de cableado producido entre las localidades de Urda (Toledo) y Malagón (Ciudad Real).
El gestor ferroviario Adif ha informado de este incidente en una publicación en sus redes sociales y ha detallado que las conexiones entre el centro peninsular y Andalucía puede verse afectado por ello.
Asimismo, ha explicado que personal de la compañía está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible.
Esta incidencia sucede después de que Adif solucionara en la madrugada de este miércoles una avería provocada por la caída de un cable de alta tensión sobre la infraestructura ferroviaria, registrada hacia las 20:00 horas del martes.
Según Adif, un cable de la línea de media tensión de Endesa cayó sobre las catenarias de Adif a su paso por La Rinconada (Sevilla), una situación que ha provocado que la propia empresa de energía haya iniciado una investigación.
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