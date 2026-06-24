Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comparecencia de SánchezEstadio de VallecasMadrid XploraMetro de MadridIncendio Gargantilla LozoyaCañada RealPadre DamiánOla de calorCampamentos verano
instagramlinkedin

TRANSPORTES

Nueva jornada de retrasos en el AVE Madrid-Andalucía por robo de cable en Castilla-La Mancha

Adif asegura que "puede afectar" a los trenes de alta velocidad y que su personal está trabajando para solucionar la incidencia "lo antes posible"

Trenes AVE en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes.

Trenes AVE en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes. / Gustavo Valiente / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía registran retrasos por el robo de cableado producido entre las localidades de Urda (Toledo) y Malagón (Ciudad Real).

El gestor ferroviario Adif ha informado de este incidente en una publicación en sus redes sociales y ha detallado que las conexiones entre el centro peninsular y Andalucía puede verse afectado por ello.

Asimismo, ha explicado que personal de la compañía está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible.

Esta incidencia sucede después de que Adif solucionara en la madrugada de este miércoles una avería provocada por la caída de un cable de alta tensión sobre la infraestructura ferroviaria, registrada hacia las 20:00 horas del martes.

Según Adif, un cable de la línea de media tensión de Endesa cayó sobre las catenarias de Adif a su paso por La Rinconada (Sevilla), una situación que ha provocado que la propia empresa de energía haya iniciado una investigación.

Noticias relacionadas

[Noticia en ampliación]

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El padre Damián cuelga los hábitos tras 20 años: 'Tengo razones de peso, y no descarto formar mi propia familia
  2. Alejandro Sanz aprieta donde más duele: una noche en el Metropolitano para entender por qué sigue mandando
  3. Alcalá de Henares destituye al portavoz de Vox como teniente de alcalde por pérdida de confianza
  4. Así es el pueblo de Madrid que se presenta como la escapada ideal para huir del calor: con un puente anterior al siglo XVIII y pozas naturales aptas para el baño
  5. Gloria, la abuela que hornea empanadas gallegas en un mercado de Madrid: 'Memoricé las recetas de pequeña viendo a mi madre cocinar
  6. José Antonio, el madrileño de 90 años que convierte radiografías en arte: 'Hay que tener buen pulso, pensar al revés y una paciencia infinita
  7. Collado Villalba abrirá gratis sus piscinas a mayores y familias durante las alertas por calor
  8. Madrid tiene un parque más grande que Central Park: un pulmón verde con lago, rutas y miradores

Nueva jornada de retrasos en el AVE Madrid-Andalucía por robo de cable en Castilla-La Mancha

Accidente grave en la M-45: una motorista herida tras colisionar su moto con un turismo en Leganés

Accidente grave en la M-45: una motorista herida tras colisionar su moto con un turismo en Leganés

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón destinará más de 450.000 euros para mejorar el Parque de La Cárcavas

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón destinará más de 450.000 euros para mejorar el Parque de La Cárcavas

Incendio en Gargantilla del Lozoya: controlado el fuego tras una gran movilización de bomberos

Incendio en Gargantilla del Lozoya: controlado el fuego tras una gran movilización de bomberos

15 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan para refrescar un incendio de pasto en Gargantilla de Lozoya

Sánchez lanza el caso de González Amador contra Feijóo en el Congreso: "¿Por qué es tan contundente con Ábalos y tan connivente con Ayuso?"

Sánchez lanza el caso de González Amador contra Feijóo en el Congreso: "¿Por qué es tan contundente con Ábalos y tan connivente con Ayuso?"

Una rotura de tuberías provoca inundaciones en varias dependencias de los Juzgados de Plaza de Castilla

El Real Madrid femenino ficha a Felicia Schröder por un precio récord

El Real Madrid femenino ficha a Felicia Schröder por un precio récord