Madrid sale más a cenar en verano: la noche de San Juan impulsa las reservas en restaurantes

El verano no solo cambia los planes, también cambia la manera de reservar mesa. Con la llegada del buen tiempo, las vacaciones y las noches más largas, los españoles salen más a comer y, sobre todo, a cenar. La hostelería entra así en uno de sus momentos clave del año, impulsada por una mezcla de ocio, espontaneidad y celebraciones como la Noche de San Juan.

Según el estudio The summer effect de CoverManager, el restaurante tipo en España incrementa en verano un 8 % su número de comensales diarios, al pasar de una mediana de 52 a 56 cubiertos al día. Se trata del mayor crecimiento registrado entre todos los mercados analizados por la compañía.

El informe confirma además una tendencia ya apuntada en estudios anteriores: el periodo estival es el de mayor demanda anual para la restauración española, con agosto como punto máximo. Entre junio y septiembre de 2025, cerca de 60 millones de comensales salieron a cenar en España.

San Juan, una de las grandes noches para la hostelería

La Noche de San Juan se ha consolidado como una de las fechas relevantes para el sector, especialmente en ciudades costeras donde la tradición tiene más peso y, en algunos casos, va acompañada de día festivo.

Los datos de CoverManager reflejan que los restaurantes experimentan un incremento medio de comensales del 48 % respecto a una jornada normal. El mayor crecimiento se produce en Menorca, con un aumento del 119 %. Le siguen Tarragona, con un 90 %; Girona, con un 89 %; Cádiz, con un 81 %; A Coruña, con un 69 %; Málaga, con un 60 %; Alicante, con un 50 %; Barcelona, con un 37 %; y Castellón, con un 25 %.

En Madrid, el comportamiento es más moderado. Los restaurantes registran durante San Juan un incremento del 6 % en el número de comensales respecto a su media habitual. Sin embargo, el estudio apunta a que este crecimiento está más vinculado a la propia dinámica del verano —cuando los consumidores salen más y adelantan el inicio de la temporada estival— que a un efecto específico de la festividad.

Aun así, la tradición empieza a ganar cierta presencia en algunos puntos de la capital. En barrios del distrito de Ciudad Lineal, como San Pascual y San Juan Bautista, se organizan actividades y celebraciones especiales durante la noche del 23 de junio.

El sábado a las 21:00, la hora favorita

El verano también dibuja con claridad cuál es el momento preferido para reservar. Entre junio y agosto, la mayoría de las reservas se concentran los sábados a las 21:00 horas, seguidas por las comidas de los sábados a las 14:00 horas y las cenas de los viernes.

En el caso de Madrid durante San Juan, el 48 % de las reservas corresponden al turno de cena. Aun así, CoverManager señala que este dato tampoco supone un cambio significativo respecto al comportamiento habitual, ya que entre semana suelen predominar las reservas para comer frente a las de cenar.

Reservas de última hora

El estudio también confirma uno de los rasgos más característicos del consumidor español: la improvisación. El 75 % de las reservas en verano se hacen el mismo día y, en la mayoría de los casos, con menos de una hora de antelación.

La diferencia con otros mercados europeos es notable. En Italia, por ejemplo, las reservas estivales suelen realizarse con al menos seis horas de antelación, lo que refleja una planificación mayor frente al perfil más espontáneo del cliente español.

Pese a esa tendencia de última hora, los datos de no-show se mantienen bajos. Solo el 2,2 % de las reservas entre junio y agosto acaban siendo reservas fantasma, es decir, clientes que no se presentan. La cifra desciende hasta el 1,07 % en los restaurantes que exigen garantías al reservar, como depósitos o pagos previos.

Clientes fieles también en verano

El verano no rompe la relación de los comensales con sus restaurantes habituales. Según CoverManager, el 62 % de las reservas estivales corresponden a clientes recurrentes, una cifra muy similar a la del resto del año, situada en el 64 %.

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Estos datos dibujan un verano especialmente relevante para la hostelería española: más comensales, más cenas, más reservas de última hora y una fuerte fidelidad a los locales de confianza. Para los restaurantes, anticipar estos patrones resulta clave para organizar turnos, optimizar reservas y aprovechar uno de los periodos de mayor actividad del año.