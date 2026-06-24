Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil vigila a los madrileños

No es un secreto: las vacaciones están a la vuelta de la esquina y son millones los conductores que se van a desplazar a lo largo y ancho del país para acudir a la playa, a la montaña, al pueblo o, simplemente, poder desconectar de la rutina en otro lugar.

Sin embargo, debes saber que en tu destino de vacaciones puede que encuentres algunas señales que no son tan habituales en la localidad donde vives y, cuando ya sea demasiado tarde, te encuentres una sanción en el buzón o, incluso, la pérdida de puntos en el permiso de conducir.

Saltarse un semáforo en rojo conlleva una sanción de 200 euros y la pérdida de 4 puntos / ARCHIVO

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Esto es algo que te puede ocurrir si te saltas la señal S-991c. Tal y como explican los expertos de RACE, la multa por saltarse un semáforo en rojo está claramente tipificada y conlleva una sanción económica de 200 euros, además de la pérdida de puntos del carnet. Sin embargo, no siempre está tan claro qué ocurre cuando el semáforo está en ámbar o amarillo, lo que genera muchas dudas entre los conductores.

Saltarse un semáforo es una de las infracciones más comunes y también una de las más peligrosas en la conducción. Obedecer las indicaciones de los semáforos que regulan el flujo del tráfico es de vital importancia. Lo recuerda así el Código General de Circulación, que en su artículo 146 especifica que, ante una luz roja no intermitente, "los vehículos no deben rebasar el semáforo ni, si existe, la línea de detención anterior más próxima a aquel".

Saltarse un semáforo es una de las infracciones más comunes y también una de las más peligrosas en la conducción / ARCHIVO

Una sanción de 200 euros y la pérdida de 4 puntos

Y es que saltarse un semáforo en rojo conlleva una sanción de 200 euros y la pérdida de 4 puntos en el permiso de conducir. Esta multa por saltarse un semáforo en rojo se aplica tanto si el conductor atraviesa completamente el cruce como si rebasa la línea de detención cuando el semáforo ya está en rojo. Además, si existe peligro para otros usuarios de la vía, la infracción puede agravarse e incluso derivar en consecuencias penales en casos extremos.

RACE asegura que esta infracción puede llegar directamente de manos de un agente de la autoridad, o como consecuencia de haber sido captado por las cámaras de alguno de los radares de semáforo / REDES

RACE asegura que esta infracción puede llegar directamente de manos de un agente de la autoridad, o como consecuencia de haber sido captado por las cámaras de alguno de los radares de semáforo (conocidos como semáforos foto-rojo) hoy presentes en las ciudades españolas.

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Para que la denuncia sea válida, la cámara del radar debe tomar una secuencia de varias fotos (normalmente de tres a cinco) mostrando al mismo vehículo antes y después de la línea de detención, con la luz del semáforo en rojo, y demostrando así que se ha producido una infracción.