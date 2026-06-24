Más Madrid perfila sus listas a las municipales de 2027 para cerrar las candidaturas a los ayuntamientos de más peso

Aún queda casi un año para los comicios municipales y autonómicos de 2027 pero se empieza a respirar un clima preelectoral que se hará definitivamente más palpable a la vuelta de verano. Las formaciones políticas madrileñas aún tienen, no obstante, que oficializar sus candidaturas. Y en este sentido, Más Madrid está siendo el partido más madrugador.

La formación regionalista celebrará a principios de julio sus primarias con el objetivo de que para el día 8 de ese mes se puedan publicar los resultados y tener el proceso listo en los municipios de mayor tamaño de la región.

Tras cerrarse el acuerdo entre Mónica García y Emilio Delgado después del choque entre ambos que durante unas semanas tuvo a la formación fracturada, para las primarias de las autonómicas se han formalizado finalmente dos candidaturas, una testimonial encabezada por Letizia Bisignano, candidata del partido a la alcaldía de Torrelodones en las elecciones de 2023, en las que no obtuvo representación.

Será la otra lista, la que lidera la ministra de Sanidad, la que resulte elegida. En ella va como número dos la actual portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, y Emilio Delgado en tercer lugar, aunque probablemente el actual portavoz adjunto en la cámara de Entrevías acabe en el Congreso de los Diputados. Será uno de los nombres de Más Madrid para las Cortes, según acordó con García después de que emergiera la discusión entre ambos por el sistema de primarias.

Por lo demás, componen la lista en su mayoría un buen número de actuales diputados regionales como Marta Carmona, Hugo Martínez Abarca, Diana Paredes, Jimena González, Marta Lozano o los afines a Delgado Jorge Moruno y Antonio Sánchez. También el secretario de Organización del partido, Gabriel Ortega, y Sonia Murillo, hoy concejal en Coslada que abandonó hace unos meses junto a su compañera Paz Garretas la coalición de gobierno municipal con el PSOE.

De manera similar, se han formalizado dos candidaturas para las primarias de Madrid capital, pero se impondrá con seguridad la que lidera Rita Maestre, que ha incorporado en el segundo puesto de su lista a Daniel Ayuso, vecino de Vallecas conocido por sus vídeos de carácter crítico con el modelo de ciudad y las políticas de los gobiernos autonómico y municipal en redes sociales. Quien hasta ahora era su número dos y que asumió la portavocía del grupo municipal durante su última baja por maternidad, Eduardo Fernández Rubiño, pasa a integrar la candidatura autonómica de García, aunque como Delgado, es otro de los nombres que puede ir al Congreso de los Diputados.

En la mayoría del resto de municipios importantes se ha formalizado una única candidatura. La excepción es Alcorcón, donde los militantes tendrán que optar entre dos listas, con las dos concejalas que el partido tiene actualmente en el consistorio de la ciudad separadas. La edil responsable en el gobierno de coalición de la socialista Candelaria Testa de las competencias de Transición Ecológica, Movilidad, Educación y Medio Ambiente, Trinidad Castillo, encabeza la candidatura bajo el nombre Más Alcorcón con la intención, en sus propias palabras, de "dar continuidad al proyecto progresista, verde y feminista que surgió en 2019 en Alcorcón y que estamos desarrollando desde hace casi cuatro años en el Gobierno municipal".

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Frente a ella, la actual concejala de Salud Pública, Consumo y Bienestar Animal, Alessandra Romero, se integra en la lista Alcorcón en Marcha. No lo hace como número uno, quien lidera la candidatura es Manuel San Pastor, abogado y reconocido activista por el derecho a la vivienda desde organizaciones como la Plataforma Afectados por la Hipoteca y el Sindicato de Inquilinas. "Un proyecto de renovación, apertura y esperanza para el futuro de Más Madrid en la ciudad", tercian sus promotores.