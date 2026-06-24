Madrid Orgullo 2026 confirma la programación para el festival de música gratuito: Mon Laferte, Naiara y Kany García encabezan el cartel

Como cada julio, Madrid Orgullo (MADO) organiza la gran fiesta anual de la comunidad LGBTIQ+, que en esta ocasión no sólo tiene prevista la tradicional Carrera de Tacones, sino que también pondrá a bailar a los madrileños al ritmo del pop rompe corazones de la chilena Mon Laferte, baladas a la voz de la puertorriqueña Kany García y el reguetón de la ganadora de Operación Triunfo, Naiara, en medio de polémicas por los carteles de este año.

La celebración del Orgullo se exiende del 1 al 5 de julio, pero la manifestación que recorre el camino entre Atocha y Colón tendrá lugar este sábado 4. Los madrileños podrán disfrutar de estos conciertos gratuitos, que además coinciden con el Festival Río Babel en Rivas Vaciamadrid, donde artistas como Katy Perry, Amaia o Bomba Estéreo emocionarán a sus fanáticos.

Amaia Romero será una de las artistas que se presentan en el Festival Río Babel, que coincide con el MADO / MANU MITRU

Programación de los conciertos gratuitos

El miércoles comenzará en la Plaza Pedro Zerolo a las 20:00 con La Plexy, que le cederá el micrófono a Kany García a las 21:20. Casi al mismo tiempo, pero en Reinas estará Violeta a las 21:30. El día siguiente será más intenso, inaugurado por Max Navarro en Plaza de España a las 20:45, le seguirán Mozo a las 21:15, K!ngdom a las 22:00, Kuve a las 22:15 y Lucía Pérez a las 22:30. Comparten fecha, pero no el escenario, Papa topo a las 20:00 en Plaza de Pedro Zerolo y María Parrado a las 21:30 en Reinas.

El fin de semana se encenderá este viernes en Puerta del Sol, donde se celebrará el Proud Bling!, con Samantha Balletines (20:00), Albany (21:35) y la ganadora de Operación Triunfo en 2024, Naiara (21:55). En Plaza Zerolo a las 20:00 se presentará la reina drag, Chumina Power y en Reinas a las 21:40, Las Jipas.

Este sábado, Plaza de España espera una jornada particularmente latina con las voces de Naíza (21:35), quien le seguirá Fey (22:30). Después se subirán al escenario el grupo colombiano ganador del Latin Grammy, Monsieur Periné (23:00), la cantante de 'Tu falta de querer', Mon Laferte (23:30) con cierre a manos de 'Qué ganas tengo' de Loles León, Fran del Pino y Yeyo Bayeyo. Muy cerca, en el espacio Forajidos con Esencia, estará Krystal Forever. Al mismo tiempo, Reinas acogerá a Tere! (21:00), Ana Farelo (21:30) y a Korashe (22:00).

MADO acabará el domingo con el desfile de la diversidad en Plaza de España, donde también cantarán la británica Meek (22:30) y después lo hará Pasión Vega (22:40). También habrá conciertos en Reinas, a las 21:00 se subirá Melani, a las 21:40 Siria Malo, a las 21:50 se presentará la influencer Lucía De la Puerta y a las 22:30 la canaria Ptazeta.

Escenarios repartidos por el centro de la ciudad

Como no puede ser de otra manera, Chueca será el centro del evento. En concreto, la Plaza de Pedro Zerolo acogerá el Pregón este 1 de julio, junto a fiestas organizadas por los locales cercanos que llevarán el foco a la escena drag.

También en este icónico barrio, el festival hará presencia en la Plaza del Rey, cuyo escenario toma el nombre de Plaza de las Reinas, ya que pretenden darle el protagonismo a mujeres y disidencias que con su arte, reivindican y transforman a la comunidad. Las acompañarán locales de chicas, en colaboración con Fulanita de tal, el bar lésbico por excelencia de la capital.

A unos metros de este corazón, se instalará otro escenario en la Puerta del Sol, donde lo urbano se encuentra con el pop y artistas grandes con otros emergentes. Asimismo, se sumarán DJs internacional y el Proud Bling!, una noche dedicada a los amantes del reggaetón, r&b, hip-hop, trap con representación LGBTIQ+ y aliada.

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Si se camina un poco más, puede llegar al montaje que habrá en Plaza España, el único recinto de MADO con servicio de bebidas, gracias a la colaboración con locales de Chuecas. Además, allí tendrá lugar una conferencia sobre derechos humanos bajo el nombre 'Madrid Summit' este 3 de julio, mientras que el 5 del mismo mes recibirá la gala de clausura.