Así era "La Calderona", la actriz madrileña que logró enamorar al rey Felipe IV con apenas 16 años

Cuando llamaron a la puerta de Juan Calderón, este nunca podría haber imaginado que lo que encontraría sería ni más ni menos que una pequeña niña abandonada a los pies de su hogar. Conmovido por su fragilidad, este hombre, vinculado al teatro, decidió no solo adoptarla, sino darle su apellido.

Así, María Inés de Calderón, conocida en el mundo teatral como "La Calderona", fue criada entre las tablas del espectáculo, y a medida que se convertía en una joven señorita, los rumores de su belleza y maestría se propagaban por las calles de Madrid. Tanto fue así que, según recoge el Portal de las Bibliotecas Públicas de Madrid, en 1627, cuando María Inés tenía apenas 16 años, los rumores llegaron a oídos de la corte.

De incógnito y al palco

De acuerdo a los documentos históricos recogidos por esta red, Felipe IV, decidido a comprobar si la fama de esta joven actriz hacía justicia a su talento, dispuso acudir al debut de la artista en el Corral de la Cruz, y, para ello, se infiltró de incógnito entre los asistentes. Sin embargo, esta tapadera le duraría poco cuando, al verla, quedó completamente prendado de ella pidiendo que la llevaran directamente a su palco.

Retrato de Felipe IV (1626 1628) / Diego Velázquez (Wikipedia)

Pero la historia nunca es tan simple como parece y es que, según los archivos de la época, "La Calderona" ya estaba casada con el Duque de Media de las Torres, viudo de la hija del Conde Duque de Olivares. El rey, conocedor de esta relación, decidió concederle el Virreinato de Nápoles, dando así inicio a una de las relaciones más conocidas por todo Madrid y en la que cada vez es más difícil discernir entre la leyenda y la realidad.

"El palco de la Marizapalos", un tenso encontronazo con la reina

Este relato histórico que pretende ensalzar la figura desconocida de esta actriz madrileña, recoge uno de los episodios más tensos y que, según algunas crónicas de la época, tuvo lugar durante una de las representaciones celebradas en la Plaza Mayor, cuando María Inés y la entonces reina, Isabel de Borbón vivieron un desagradable encontronazo.

Fiesta en la Plaza Mayor. Museo de Historia de Madrid / Juan de la Corte (1585 - 1662), Wikipedia

Al parecer, en el momento en que daba comienzo la función, "La Calderona" ocupaba un balcón que no le correspondía por su linaje, y la reina, muy condescendiente con los amoríos reales, no perdió la oportunidad de ridiculizar a la actriz exigiéndole que abandonase la localidad. Cuando los rumores de lo sucedido llegaron al Rey, este decidió reparar el honor de su amada concediéndole ni más ni menos que un palco propio y que la voz popular no tardó en bautizar como "el palco de la Marizapalos".

Un "hijo de la tierra" y un final en un convento de Guadalajara

El culmen de este romance llegaría con el nacimiento de Juan José de Austria en el año 1629 y que fue bautizado como "un hijo de la tierra". Sin embargo, este apodo que era común entre las partidas de nacimiento de los hijos cuyos padres eran desconocidos, solo le acompañaría hasta 1643, cuando, de acuerdo a los documentos históricos recogidos, fue finalmente reconocido por su padre y admitido en la corte, aunque eso sí, como bastardo y en un plano inferior al de la legitimidad.

Hoja del libro de bautismo donde figura la partida de nacimiento de Don Juan, hijo de la tierra / Parroquia San Justo y Pastor (Wikipedia)

Así, la vida de "La Calderona" siguió vinculada al teatro durante sus años como amante del rey, pero, tras el nacimiento de su hijo, los archivos revelan que la actriz pidió al monarca que le permitiera retirarse a un convento benedictino de San Juan Bautista en Valfermoso de las Monjas de Guadalajara. Allí, según los datos del convento, Doña Juana Calderón llegó a convertirse en abadesa entre 1643 y 1646, año en el que finalmente fallecería.