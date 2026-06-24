Dos intoxicados leves en un incendio en la futura Escuela Municipal de Música de Rivas Vaciamadrid

Dos personas han resultado heridas leves por inhalación de humo en un incendio registrado este miércoles en el edificio en construcción que albergará la futura Escuela Municipal de Música de Rivas Vaciamadrid.

El fuego se ha originado sobre las 12:10 horas en el inmueble, situado en la plaza de la Constitución de la localidad madrileña, donde en ese momento trabajaban varios operarios. Además, una de las plantas del edificio ya funcionaba como oficinas municipales, según han informado fuentes de Emergencias 112.

Hasta el lugar se han desplazado cuatro dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid. A su llegada, los efectivos han comprobado que las llamas se habían propagado por el revestimiento exterior de la fachada. Los efectivos han logrado cortar el avance del incendio para evitar que afectara a toda la fachada, aunque el fuego sí ha alcanzado el interior de la primera planta, que todavía se encontraba en obras. El incendio ha quedado finalmente extinguido y, como medida preventiva, han sido desalojados tanto los operarios que trabajaban en el edificio como los empleados municipales que ocupaban la planta ya en uso.

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Los bomberos tras sofocar las llamas en el edificio de Rivas Vaciamadrid. / EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

Sanitarios del Summa 112 han atendido a dos personas por intoxicación leve por inhalación de humo. Una de ellas ha sido dada de alta en el lugar, mientras que la otra, un hombre de 57 años, ha sido trasladado al Hospital de Arganda del Rey.