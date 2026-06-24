SUCESOS
Incendio en Gargantilla del Lozoya: controlado el fuego tras una gran movilización de bomberos
Efectivos de extinción permanecen en Gargantilla del Lozoya realizando labores de vigilancia tras controlar el incendio de pasto
Un incendio de pasto ha movilizado esta tarde a un amplio despliegue de los servicios de emergencia en Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, el municipio de la Sierra Norte de Madrid que cuenta con 396 habitantes.
El 112 Comunidad de Madrid ha coordinado un dispositivo de gran envergadura para frenar el avance de las llamas. Según han informado los Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid, el operativo se encuentra trabajando intensamente en las labores de extinción y refresco del terreno.
Para combatir este incendio forestal, se han movilizado específicamente 5 Brigadas Terrestres, 1 Brigada Helitransportada y 1 Unidad Forestal de Apoyo, junto con dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid.
El fuego ha afectado a los cierres perimetrales de arizónica en varias fincas, pero la rápida actuación de los medios aéreos y terrestres ha sido determinante para proteger las viviendas cercanas, que no han sufrido daños. Desde Emergencias Madrid confirman que el suceso se ha saldado sin heridos ni intoxicados.
La situación se encuentra bajo control en este enclave de la sierra madrileña, aunque los efectivos permanecen en la zona realizando labores de vigilancia para prevenir posibles reproducciones del fuego.
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