El legendario grupo de rock español que marcó a toda una generación dará un concierto gratis en este barrio de Madrid: fecha, hora y programación

Usera vive una de sus jornadas más intensas. Si bien el barrio madrileño ya esperaba ansioso el pistoletazo de salida de las fiestas, ahora está pendiente de uno de los espectáculos más especiales de las mismas.

Y es que durante estos días, las calles de Usera recuperan su sabor a fiesta popular mientras la música trae de vuelta recuerdos compartidos entre varias generaciones. Entre las propuestas musicales que más expectación despiertan este año, destaca la presencia de Obús, una de las bandas más emblemáticas del heavy metal español.

Su nombre basta para atraer a seguidores históricos del rock nacional y a nuevos curiosos dispuestos a vivir en directo la energía de un grupo que forma parte de la memoria musical de Madrid. Y es que el grupo madrileño será uno de los grandes protagonistas musicales del fin de semana con un concierto gratuitoal aire libre en el Parque de Pradolongo.

Obús gratis en las Fiestas de Usera 2026

El concierto de Obús en Madrid se celebrará el sábado 27 de junio de 2026 dentro de la programación central de las Fiestas de Usera. La actuación tendrá lugar en el Parque de Pradolongo, donde se concentran las principales actividades.

La entrada será gratuita hasta completar aforo, por lo que no será necesario comprar entradas para disfrutar del directo. Como ocurre en este tipo de conciertos, se recomienda acudir con antelación para encontrar buen sitio y evitar aglomeraciones en los accesos al recinto.

Cartel de las Fiestas de Usera 2026 / AYUNTAMIENTO DE MADRID

¿A qué hora actuarán?

La actuación estelar de Obús está prevista de 22:00 a 00:00 horas. El concierto será uno de los platos fuertes del sábado, una jornada que también incluirá actividades infantiles, juegos tradicionales, talleres, tardeo musical y una zona recreativa juvenil. Tras el concierto de Obús, la noche continuará con el espectáculo de DJ Serial Killerz, programado de 00:00 a 02:30 horas.

La banda Obús durante su concierto en el Palacio Vistalegre el pasado diciembre. / Europa Press / Ricardo Rubio

Los días fuertes de las fiestas, entre el 25 y el 28 de junio

Aunque las Fiestas de Usera 2026 se desarrollarán durante varios días con actividades repartidas por el distrito y una programación central en el Parque de Pradolongo, los grandes actos festivos se concentrarán entre el 25 y el 28 de junio, con conciertos, actividades infantiles, sesiones de DJ, propuestas juveniles y espectáculos para todos los públicos.

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Además de Obús, el cartel musical cuenta con otros nombres destacados como José Mercé, que actuará el viernes 26 de junio. El cierre festivo llegará el domingo con nuevas actividades familiares, música y fuegos artificiales en el lago del parque.