Así sería el futuro estadio de Vallecas que propone Ayuso: 4.000 asientos más, cuarta grada, fachada traslúcida y 60 millones de inversión

La Comunidad de Madrid ha puesto sobre la mesa una remodelación integral del estadio de Vallecas para dar una nueva apariencia a la actual sede del Rayo Vallecano y evitar que el equipo tenga que mudarse de su barrio. La propuesta del Gobierno regional pasa por ampliar el aforo hasta, al menos, 18.500 espectadores, frente a los 14.500 actuales, con la construcción de una nueva grada, la ampliación de las existentes mediante voladizos y una reforma de la fachada.

Render de la propuesta para el futuro estadio de Vallecas. / COMUNIDAD DE MADRID

Coincidiendo con el 50 aniversario de la inauguración del estadio, el Ejecutivo autonómico ha decidido salir al paso de los rumores sobre una posible salida del club franjirojo de su actual ubicación en Portazgo con una propuesta de reforma integral de las instalaciones. El plan, que supondría una inversión de 60 millones de euros, busca adaptar el campo a los estándares fijados por LaLiga para equipos de Primera División y competiciones internacionales.

Una de las principales actuaciones será la construcción de una nueva grada en el fondo orientado hacia la calle Teniente Muñoz Díaz, donde actualmente no hay asientos. El proyecto, presentado por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, recupera como referencia la configuración que tuvo el estadio entre 1955 y 1970, cuando contaba con gradas en sus cuatro lados. La reforma también contempla que ambos fondos dispongan de graderíos simétricos volados, lo que permitiría reordenar el recinto mediante una ampliación aérea hacia la calle Payaso Fofó sin alterar la huella actual del inmueble.

Render de la propuesta para el futuro estadio de Vallecas. / COMUNIDAD DE MADRID

El proyecto dará además una nueva imagen exterior al campo con una fachada concebida como una doble piel ligera, translúcida y permeable, que permitirá ver parte de la estructura arquitectónica original. El estadio figura en el Catálogo de Edificios Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid con grado de protección parcial, por lo que la actuación deberá conservar sus elementos esenciales.

Cambios en el interior

La propuesta incluye también una reforma interior, con cambio de asientos, actualización de pasillos y escaleras y mejora de los servicios del estadio. Además, se redistribuirán espacios como los vestuarios, la sala de prensa, la sala de trofeos, la zona mixta y el palco de honor.

Así sería el futuro estadio de Vallecas que propone la Comunidad de Madrid / COMUNIDAD DE MADRID

Junto a estas actuaciones, la Comunidad prevé levantar un nuevo edificio multifuncional en una parcela de su propiedad situada en la calle Arroyo del Olivar. Este inmueble contará con aparcamiento subterráneo y conexión directa con el estadio, con el objetivo de ampliar los servicios del recinto.

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El plazo estimado para las obras es de 24 meses, sin incluir la construcción de ese futuro edificio multifuncional. La intención del Gobierno regional es compatibilizar los trabajos con la actividad deportiva del Rayo Vallecano para reducir las afecciones al funcionamiento habitual del estadio.