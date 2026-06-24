¿Fan de la literatura romántica? Madrid acoge Somos Infinitos, el primer festival inmersivo del género

Si alguna vez has terminado un libro y has sentido la necesidad urgente de comentarlo con alguien, marcado tus frases favoritas o esperado con impaciencia el estreno de una nueva novela, este evento tiene tu nombre. Nace Somos Infinitos, el primer festival de literatura romántica de Madrid.

Impulsado por Penguin Random House Grupo Editorial, el festival tendrá lugar el 20 de septiembre de 2026 en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Con una asistencia prevista de más de 1.000 personas, la jornada se perfila como un encuentro de la cultura literaria juvenil y romántica en España, celebrando a esas autoras que han logrado conectar con una nueva generación de lectoras.

Somos Infinitos no se presenta como una convocatoria literaria convencional, sino que promete ser una jornada diseñada para celebrar el impacto que los libros tienen en una generación que entiende la lectura como una forma de pertenencia. Durante las seis horas que durará el festival, el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío se transformará en un punto de encuentro donde la literatura romántica y de fantasía se materializará a través de una programación cargada de contenido.

Los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar de primera mano a sus escritoras favoritas, participar en conversaciones exclusivas sobre las novedades editoriales y asistir a lanzamientos que prometen marcar el ritmo de las próximas lecturas. El corazón de la jornada residirá en el espacio de firmas y encuentros, un momento pensado para que las lectoras puedan acercarse a las autoras, compartir la emoción que les provocaron sus historias y convertir ese libro que les marcó en un recuerdo compartido.

Más allá de los encuentros con las autoras, el festival apuesta por una vertiente inmersiva que invita a los asistentes a explorar el imaginario de sus novelas predilectas. El recorrido experiencial contará con rincones diseñados específicamente para la creación de contenido, juegos y actividades participativas que trasladan el ambiente de las redes sociales al mundo real.

Además, cada asistente contará con un kit festivalero y otras sorpresas pensadas para disfrutar de esta fiesta literaria con amigas, cámara en mano, en un entorno que celebra la pasión por esas historias que, una vez cerradas, siguen resonando mucho tiempo después.

Información práctica y entradas

Para quienes no quieran perderse esta primera edición, el festival se celebrará el 20 de septiembre de 2026 en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid, con un horario de tarde comprendido entre las 15:00 y las 21:00 horas.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la web oficial del teatro con un precio de partida de 23,45 euros, aunque se recomienda adquirir las localidades con antelación debido a que el aforo es limitado. El programa detallado, los términos legales y la futura confirmación de autoras participantes se pueden consultar a través de la web oficial del festival.

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El evento está diseñado exclusivamente para mayores de 14 años. La organización anima a los interesados a seguir las redes sociales de @SomosInfinitosLibros para mantenerse al tanto de todas las novedades y los nombres de las escritoras que irán confirmando su asistencia en las próximas semanas.