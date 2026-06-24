Los expertos en climatización coinciden: cinco consejos para que la factura de la luz no se vea afectada por las altas temperaturas en Madrid

El verano ha empezado como acabó la primavera: los termómetros se disparan por toda la Península. El calor ha entrado con fuerza y las temperaturas extremas están obligando a que en Madrid usemos con más frecuencia y durante periodos de tiempo más prolongados los aparatos electrónicos para refrescar nuestra vivienda, ya sea el aire acondicionado o los ventiladores. La consecuencia de esto es que nuestra factura de la luz se puede disparar. Estos días, con la ola de calor, se ha notado un encarecimiento en el mercado de generación, llegando a unos precios medios diarios superiores a los 100 €/MWh.

Consejos para reducir la factura de la luz este verano

Las previsiones meteorológicas indican que el calor persistirá en las próximas semanas. Por ello, dejamos los consejos de Chippio, una comercializadora de luz española, para controlar el incremento en la factura de la luz durante el verano.

Optar por tarifas indexadas. Alrededor del 40% de los españoles tiene contratadas tarifas fijas. Aunque estas pueden ser más ventajosas en ciertas horas de precios elevados, no permiten aprovechar la variación horaria de los precios de la luz. Trasladar el consumo a las horas más baratas. Las tarifas vinculadas al precio del mercado permiten aprovechas las horas de luz más baratas, que suelen ser durante la noche y entre las 14:00 y las 18:00 horas. Por ello, Chippio recomienda realizar el gasto energético para climatizar el hogar en estas horas y generar un ahorro significativo. Por el contrario, las horas de 19:00 a las 22:00 horas suelen ser las más caras para la tarifa variable.

Estrategias adicionales para el ahorro energético

Durante las vacaciones, es crucial evitar dejar aparatos conectados si no estamos en casa. El consumo fantasma puede representar hasta un 12% del consumo energético del hogar. Apagar completamente la televisión, desenfundar cargadores y bajar el diferencial de los electrodomésticos, puede suponer un alivio en la factura a final de mes. Por otro lado, contar con una app de la compañía de la luz que ofrezca precios actualizados y el consumo mensual acumulado puede ayudar a racionalizar el consumo. En último lugar, mantener el hogar fresco durante las horas más baratas del día es fundamental. Cerrar ventanas, usar cortinas o estores y bajar las persianas ayuda a mantener la temperatura y reduce el tiempo de uso de los aparatos de climatización.

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Una de las maneras más simples de evitar el sobrecalentamiento es bajar las persianas. / EPE

¿Cuál es el electrodoméstico que más consume?

Los electrodomésticos, la calefacción y los sistemas de refrigeración son los que más influyen en la factura de la luz. Pero, debido a que está en constante uso, el frigorífico es el electrodoméstico que más consume, gastando un 22% de la energía de la vivienda. Por ello, debemos contar con aparatos eficientes que tengan etiquetas de A++ que aseguren la eficiencia energética, siendo la pegatina "A" la más eficiente y la "G" la menos eficiente.