¿Qué es el espacio dedicado a BTS que ha creado Samsung en Madrid?

Samsung Electronics reforzará su apuesta por la música y la innovación durante los conciertos de BTS en Madrid, que se celebrarán los próximos 26 y 27 de junio en el Riyadh Air Metropolitano. Como socio de la gira “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’”, la compañía desplegará una serie de experiencias diseñadas para acercar a los seguidores del grupo al universo BTS a través de la tecnología Galaxy.

La principal activación tendrá lugar en los alrededores del estadio, donde Samsung instalará un espacio experiencial en el Acceso W del Riyadh Air Metropolitano. El recinto estará abierto de 12:00 a 19:30 horas durante ambas jornadas y ofrecerá distintas actividades interactivas para los asistentes.

La iniciativa forma parte de la colaboración global entre Samsung y la gira “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’”, una alianza que busca combinar música y tecnología para generar nuevas formas de conexión entre artistas y público. Durante el anuncio mundial del acuerdo, Stephanie Choi, vicepresidenta ejecutiva y responsable del Mobile Marketing Center de la división Mobile eXperience (MX) de Samsung Electronics, destacó que “en Samsung creemos que la tecnología tiene el poder de enriquecer las experiencias cotidianas y acercar a las personas a aquello que más les apasiona”.

Con esta propuesta, la compañía continúa impulsando experiencias que permiten a los usuarios expresarse, compartir recuerdos y disfrutar de la música de una manera más cercana gracias al ecosistema Galaxy.

Tecnología Galaxy para vivir la experiencia BTS

Entre las actividades previstas en el espacio de Samsung destacan varios dispositivos Galaxy S26 Ultra equipados con funciones de Galaxy AI. Los asistentes podrán probar herramientas como Traducción simultánea, capaz de traducir frases al coreano en tiempo real, facilitando así una mayor conexión con el idioma y la cultura asociados al fenómeno global del K-pop.

Además, el recinto contará con una zona fotográfica donde los fans podrán hacerse imágenes personalizadas inspiradas en la gira. Como recuerdo, recibirán una impresión instantánea con la identidad visual conjunta de “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’” y Samsung Galaxy.

El grupo de K-pop BTS durante el concierto 'BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG' en el centro de Seúl, el 21 de marzo de 2026 / EPC

Otra de las propuestas será una pantalla mural tematizada en la que los visitantes podrán enviar mensajes en coreano mediante la función Intérprete de Galaxy AI. Todas las aportaciones formarán una obra de arte colectiva y cada participante recibirá una tarjeta impresa con su mensaje personalizado.

Samsung también organizará un sorteo exclusivo para quienes participen en las diferentes dinámicas del espacio y compartan una fotografía en redes sociales. Entre los premios que podrán conseguir de forma aleatoria se encuentran pins conmemorativos, códigos de descuento para Samsung.com e incluso un Galaxy S26 Ultra cada día.

La experiencia comienza en la Samsung Store de Callao

Las actividades no se limitarán al estadio. Desde el 19 de junio y hasta el 4 de julio, los seguidores de BTS también podrán disfrutar de experiencias exclusivas en la Samsung Store de Callao, ubicada dentro de El Corte Inglés Callao.

Entre las activaciones previstas figura la creación de una imagen personalizada de ARIRANG. Los usuarios podrán hacerse un selfie utilizando las capacidades de la serie Galaxy S26 y escribir un mensaje dirigido a BTS. La aplicación lo traducirá automáticamente al coreano y generará una imagen personalizada junto al logotipo oficial de la gira, que podrá descargarse mediante Quick Share o a través de un código QR.

Quienes compartan la imagen en Instagram utilizando los hashtags #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG, #withGalaxy, #GalaxyAI y #GalaxyS26Ultra podrán optar a conseguir un pin exclusivo de edición limitada BTS Madrid.

Asimismo, los participantes podrán obtener un pase rápido para acceder directamente a la ruleta de premios instalada en el stand de Samsung del Riyadh Air Metropolitano, aumentando sus opciones de conseguir recompensas inmediatas.

La tienda también ofrecerá un servicio de personalización para Galaxy Buds. Los usuarios podrán decorar tanto los auriculares como el estuche de carga con pegatinas temáticas, creando un diseño único y personalizado.

Otra de las experiencias disponibles será la Galaxy Buds4 Pro Hearing Experience, que permitirá escuchar la nueva canción de BTS, “Body to Body”, con audio inmersivo de alta calidad a través de los Galaxy Buds4 Pro.

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Por último, los asistentes tendrán la posibilidad de instalar en sus smartphones un tema exclusivo inspirado en la gira “ARIRANG”, personalizando así sus dispositivos con la imagen oficial del tour.