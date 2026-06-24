Las diez recomendaciones del Ayuntamiento de Madrid para combatir el calor este verano

Junio se ceba con Madrid. El verano acaba de arrancar y lo ha hecho sin dar apenas margen a la capital, instalada ya en un episodio de calor intenso más propio de agosto que de los primeros compases de la temporada estival. Los 40ºC empiezan a asomarse como una amenaza habitual en las horas centrales del día, mientras que las noches tropicales complican el descanso de quienes no pueden recurrir a ventiladores o aire acondicionado.

La situación puede resultar incluso peligrosa para la salud, tal y como advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantiene activados avisos naranjas por altas temperaturas en la Comunidad de Madrid este miércoles. El calor golpeará con especial fuerza durante la tarde, cuando los termómetros alcanzarán valores cercanos a los 39 y 40ºC en varios puntos de la región.

El inicio del verano deja así una primera prueba de resistencia para los madrileños, obligados a extremar las precauciones en plena recta final de junio: evitar la exposición al sol en las horas centrales, hidratarse con frecuencia y prestar especial atención a mayores, niños y personas vulnerables.

Un hombre bebe agua de una fuente para paliar el calor en Madrid. / Europa Press/ Marta Fernández Jara

Consejos del Ayuntamiento para frenar el calor

Para evitar problemas relacionados con el clima adverso del verano, el Ayuntamiento de Madrid publicó el pasado año una serie de recomendaciones que deberían ayudarnos a reducir los efectos de esta incesante ola de calor. Si las altas temperaturas te están afectando más de la cuenta, atento a esta lista de consejos para sobrellevar el día a día: