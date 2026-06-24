RIESGOS PARA LA SALUD
Las diez recomendaciones del Ayuntamiento de Madrid para combatir el calor este verano
El Consistorio aconsejó el pasado año una serie de medidas para intentar que las altas temperaturas no pasen factura
Junio se ceba con Madrid. El verano acaba de arrancar y lo ha hecho sin dar apenas margen a la capital, instalada ya en un episodio de calor intenso más propio de agosto que de los primeros compases de la temporada estival. Los 40ºC empiezan a asomarse como una amenaza habitual en las horas centrales del día, mientras que las noches tropicales complican el descanso de quienes no pueden recurrir a ventiladores o aire acondicionado.
La situación puede resultar incluso peligrosa para la salud, tal y como advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantiene activados avisos naranjas por altas temperaturas en la Comunidad de Madrid este miércoles. El calor golpeará con especial fuerza durante la tarde, cuando los termómetros alcanzarán valores cercanos a los 39 y 40ºC en varios puntos de la región.
El inicio del verano deja así una primera prueba de resistencia para los madrileños, obligados a extremar las precauciones en plena recta final de junio: evitar la exposición al sol en las horas centrales, hidratarse con frecuencia y prestar especial atención a mayores, niños y personas vulnerables.
Consejos del Ayuntamiento para frenar el calor
Para evitar problemas relacionados con el clima adverso del verano, el Ayuntamiento de Madrid publicó el pasado año una serie de recomendaciones que deberían ayudarnos a reducir los efectos de esta incesante ola de calor. Si las altas temperaturas te están afectando más de la cuenta, atento a esta lista de consejos para sobrellevar el día a día:
- Dúchate o refréscate a menudo
- Mantén la casa fresca, bajando toldos y persianas
- Utiliza gafas de sol, sombrero y crema protectora
- Utiliza ropa clara, amplia y ligera, así como calzado transpirable
- Bebe agua frecuentemente
- Intenta salir de casa por la mañana o al atardecer, y siempre por la sombra
- Limita las actividades deportivas o laborales al aire libre
- No permanezcas en un coche parado o sin aire acondicionado
- Extrema las precauciones con personas de riesgo
- Si sospechas que puedes padecer algún síntoma importante, busca atención sanitaria
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