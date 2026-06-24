Cuenta atrás para las rebajas de verano 2026 en Madrid: ¿a qué hora empiezan los descuentos en Zara, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti y Lefties?

El verano no solo trae altas temperaturas, vacaciones y cambios de armario. También marca uno de los momentos más esperados por los amantes de la moda: ¡las rebajas de verano!

Sin duda, el mes de julio se convierte en una cita clave para quienes buscan renovar prendas de temporada, hacerse con básicos a mejor precio o comprar más rebajados esos artículos que llevan semanas guardados en la cesta.

Grandes marcas como Zara, Stradivarius, Massimo Dutti, Parfois o El Corte Inglés convierten el arranque de los descuentos en una auténtica cuenta atrás. Las compras online, las aplicaciones móviles y el acceso anticipado han cambiado la forma de comprar, haciendo que muchos clientes estén pendientes del minuto exacto en el que se activan las ofertas para no quedarse sin tallas (y sin rebaja).

Eso sí, aunque el inicio de las rebajas se relacione directamente con el mes de junio, lo cierto es que estas empiezan cada vez antes. Pero, realmente, ¿cuáles son las fechas que debemos tener en mente?

Zara no empezará sus rebajas el 1 de julio / EUROPA PRESS

¿Cuándo empiezan las rebajas en Zara, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti y Lefties?

Uno de los grandes imperios del mundo textil es el de Inditex, que este verano volverá a poner a disposición de sus millones de clientes prendas a un precio mucho más bajo del habitual en firmas. Se espera que sus rebajas comiencen online el miércoles 24 de junio y lleguen a las tiendas físicas el jueves 25.

Ahora, no en todas las tiendas de la compañía de Amancio Ortega se publicarán los descuentos a la misma hora. A continuación, te detallamos las horas de cada establecimento:

Rebajas de Zara : a partir de las 21.00 horas en la app móvil.

: a partir de las 21.00 horas en la app móvil. Rebajas de Stradivarius : a partir de las 19.00 horas en la app móvil.

: a partir de las 19.00 horas en la app móvil. Rebajas de Pull and Bear : a partir de las 19.00 horas en la app móvil.

: a partir de las 19.00 horas en la app móvil. Rebajas de Lefties : a partir de las 19.00 horas en la app móvil.

: a partir de las 19.00 horas en la app móvil. Rebajas de Bershka : a partir de las 19.00 horas en la app móvil.

: a partir de las 19.00 horas en la app móvil. Rebajas de Oysho: a partir de las 20.00 horas en la app móvil.

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Uno de los grandes imperios del mundo textil es el de Inditex, que este verano volverá a poner a disposición de sus millones de clientes prendas a un precio mucho más bajo del habitual en firmas / ZARA

El único cambio de día será el de Massimo Dutti, que cada año suele lanzar las rebajas un día antes que el resto del Grupo Inditex para los usuarios inscritos en su newsletter. Así, la firma permitirá que sus clientes puedan comprar desde las 20.00 horas del martes 23 de junio.