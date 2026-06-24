Confirmado por el Museo Legends de Madrid: la camiseta del Mundial 2010 de Iker Casillas continúa desaparecida

El pasado martes 23 de junio una noticia conmocionaba a los fanáticos del fútbol y, en especial, a los seguidores de la Selección Española. Cuando los rumores de un posible robo en el Museo Legends comenzaron a cobrar fuerza en redes sociales, la institución se vio obligada a emitir un comunicado oficial.

Sin embargo, y pese a que los fans esperaba que esta publicación terminase con las especulaciones, las declaraciones emitidas por el Museo terminaban por confirmar la desaparición de una de sus piezas más representativas: la camiseta utilizada por Iker Casillas en la final del Mundial de Sudáfrica 2010.

"Su ausencia fue detectada durante una revisión rutinaria"

"Su ausencia fue detectada durante una revisión rutinaria realizada en las últimas horas", así explicaban lo sucedido, o más bien lo que se desconoce sobre lo sucedido, a través de un comunicado oficial en las cuentas oficiales del Museo Legends de Madrid y que ya acumulan más de 67,4 mil visualizaciones.

La prenda, considerada una de las piezas más valiosas del museo, formaba parte de la colección vinculada a la participación de la Selección Española en el torneo de fútbol en el que consiguió alzarse con su primer título mundial tras vencer con un resultado (1 - 0) a la selección de Países Bajos.

Esta camiseta, que fue entregada al museo por el propio Casillas, se situaba además dentro de la exposición "Casillas: el legado de una leyenda", que desde el 4 de junio y hasta finales de agosto pretendía rendir un homenaje al ex portero español reuniendo no solo piezas de su etapa en la Selección Española, sino también en el Real Madrid.

La camiseta se encontraba en el museo como parte de la exposición "Iker Casillas: el legado de una leyenda" / @museolegends

"Dada la relevancia histórica y deportiva de esta pieza, el museo está trabajando para aclarar las circunstancias de lo ocurrido", concluían en el comunicado emitido por el Departamento de Comunicación del Museo en el que además advertían que, "por el momento, no se facilitarán más detalles", y que ante cualquier novedad, "la comunicación será a través de los canales oficiales de Legends".