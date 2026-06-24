ROBO MUSEO
Confirmado por el Museo Legends de Madrid: la camiseta del Mundial 2010 de Iker Casillas continúa desaparecida
La prenda, entregada por el propio Iker Casillas, desapareció tras una revisión rutinaria en el Museo Legends de Madrid
El pasado martes 23 de junio una noticia conmocionaba a los fanáticos del fútbol y, en especial, a los seguidores de la Selección Española. Cuando los rumores de un posible robo en el Museo Legends comenzaron a cobrar fuerza en redes sociales, la institución se vio obligada a emitir un comunicado oficial.
Sin embargo, y pese a que los fans esperaba que esta publicación terminase con las especulaciones, las declaraciones emitidas por el Museo terminaban por confirmar la desaparición de una de sus piezas más representativas: la camiseta utilizada por Iker Casillas en la final del Mundial de Sudáfrica 2010.
"Su ausencia fue detectada durante una revisión rutinaria"
"Su ausencia fue detectada durante una revisión rutinaria realizada en las últimas horas", así explicaban lo sucedido, o más bien lo que se desconoce sobre lo sucedido, a través de un comunicado oficial en las cuentas oficiales del Museo Legends de Madrid y que ya acumulan más de 67,4 mil visualizaciones.
La prenda, considerada una de las piezas más valiosas del museo, formaba parte de la colección vinculada a la participación de la Selección Española en el torneo de fútbol en el que consiguió alzarse con su primer título mundial tras vencer con un resultado (1 - 0) a la selección de Países Bajos.
Esta camiseta, que fue entregada al museo por el propio Casillas, se situaba además dentro de la exposición "Casillas: el legado de una leyenda", que desde el 4 de junio y hasta finales de agosto pretendía rendir un homenaje al ex portero español reuniendo no solo piezas de su etapa en la Selección Española, sino también en el Real Madrid.
"Dada la relevancia histórica y deportiva de esta pieza, el museo está trabajando para aclarar las circunstancias de lo ocurrido", concluían en el comunicado emitido por el Departamento de Comunicación del Museo en el que además advertían que, "por el momento, no se facilitarán más detalles", y que ante cualquier novedad, "la comunicación será a través de los canales oficiales de Legends".
- Alejandro Sanz aprieta donde más duele: una noche en el Metropolitano para entender por qué sigue mandando
- Alcalá de Henares destituye al portavoz de Vox como teniente de alcalde por pérdida de confianza
- Así es el pueblo de Madrid que se presenta como la escapada ideal para huir del calor: con un puente anterior al siglo XVIII y pozas naturales aptas para el baño
- Gloria, la abuela que hornea empanadas gallegas en un mercado de Madrid: 'Memoricé las recetas de pequeña viendo a mi madre cocinar
- El padre Damián cuelga los hábitos tras 20 años: 'Tengo razones de peso, y no descarto formar mi propia familia
- José Antonio, el madrileño de 90 años que convierte radiografías en arte: 'Hay que tener buen pulso, pensar al revés y una paciencia infinita
- Collado Villalba abrirá gratis sus piscinas a mayores y familias durante las alertas por calor
- Madrid tiene un parque más grande que Central Park: un pulmón verde con lago, rutas y miradores