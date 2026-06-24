La Comunidad de Madrid invertirá 104 millones de euros para equipar las nuevas estaciones de la Línea 11 de Metro

La Comunidad de Madrid invertirá 104 millones de euros en la instalación de ascensores, escaleras mecánicas y otros sistemas esenciales para el funcionamiento de las nuevas estaciones de Metro de Comillas y Madrid Río, incluidas en la ampliación de la Línea 11.

El Consejo de Gobierno ha conocido este miércoles la propuesta de adjudicación de este contrato, impulsado por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, con un importe un 15% inferior al presupuesto base de licitación, fijado inicialmente en 123 millones de euros. Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, esta actuación permitirá completar el equipamiento del primer tramo de la futura diagonal de la red de Metro, que conectará Plaza Elíptica con Conde de Casal.

29 ascensores y 60 escaleras mecánicas

El proyecto contempla la instalación de 29 ascensores, 60 escaleras mecánicas, un sistema integral de protección contra incendios, catenarias y otras actuaciones complementarias que, por sus características técnicas, requieren una planificación independiente de la obra civil.

En paralelo, continúan avanzando los trabajos del primer tramo de la ampliación de la Línea 11, que contará con una longitud de 6,7 kilómetros. Las obras han alcanzado recientemente un nuevo hito con la conexión de los dos frentes de excavación entre las futuras estaciones de Comillas y Madrid Río, tras la llegada de la tuneladora Mayrit. Esta operación, conocida técnicamente como cale, ha permitido completar el túnel que une ambos puntos y cruza bajo la M-30 para enlazar las dos márgenes del río Manzanares, uno de los avances más relevantes desde el inicio de las obras.

Lucía Feijoo Viera

Desde que comenzó su recorrido el pasado 26 de marzo, Mayrit ha excavado 1.116 metros, equivalentes al 21% del trazado previsto, e instalado 656 anillos que conforman el revestimiento definitivo del túnel. La tuneladora, fabricada en Alemania y equipada con tecnología de última generación, mantiene un ritmo medio de avance de 15 metros diarios, aunque en algunos momentos ha alcanzado los 30 metros al día.

El tramo supera el 45% de ejecución

El conjunto de las actuaciones correspondientes al tramo Plaza Elíptica-Conde de Casal supera ya el 45% de ejecución. Las futuras estaciones de Comillas y Madrid Río registran avances cercanos al 60% y al 58%, respectivamente, mientras prosiguen los trabajos en los puntos de conexión de Atocha, Palos de la Frontera y Conde de Casal.

Con esta ampliación, la Línea 11 está llamada a convertirse en una de las grandes conexiones transversales del Metro de Madrid. La idea es mejorar la conexión entre los distintos barrios y nuevos desarrollos de la ciudad, acortar trayectos y evitar parte de los trasbordos que ahora complican muchos desplazamientos. También servirá para aliviar la presión sobre líneas muy cargadas, especialmente la Circular (L6), la más utilizada de la red, con especial incidencia en el tramo entre Plaza Elíptica y Avenida de América. Así, las obras, que comenzaron en noviembre de 2022, está previsto que terminen en 2027.