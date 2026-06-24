La Comunidad de Madrid carga contra Sánchez tras la condena a Ábalos: "En el sanchismo todos son culpables menos él"

La Comunidad de Madrid ha cargado este miércoles contra Pedro Sánchez tras la condena a 24 años de cárcel del exministro José Luis Ábalos, al que desde el Gobierno regional han definido como "el arquitecto del sanchismo" y "la mano derecha" del presidente del Gobierno en el Ejecutivo y en el PSOE. El portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha acusado al presidente de haber situado en puestos clave a personas hoy cercadas por la corrupción y ha resumido su reproche con una frase: "En el sanchismo todos son culpables menos Pedro Sánchez".

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local se ha pronunciado así durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrada en la Real Casa de Correos. Sus palabras llegaban al mismo tiempo que Sánchez comparecía en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones por los casos judiciales que afectan al entorno socialista y cargaba contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Desde la sede del Ejecutivo autonómico, García Martín ha acusado al presidente del Gobierno de tratar de eludir su responsabilidad política tras la condena de quien fue uno de sus principales hombres de confianza. "Lo que hemos conocido es la condena por corrupción al sanchismo y a todo lo que representa", ha afirmado el portavoz regional. Y ha sostenido que "cada vez está más claro" que Sánchez "no eligió a sus compañeros de viaje" durante el proceso de primarias del PSOE, sino que, a su juicio, "fue una trama corrupta la que lo aupó" primero a la Secretaría General socialista y más tarde a la Presidencia del Gobierno "para hacer negocio" y "lucrarse a costa de todos los españoles".

El portavoz del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha acusado además al jefe del Ejecutivo central de no convocar elecciones porque, según ha dicho, está "cautivo en el Palacio de la Moncloa” por quienes “han utilizado las instituciones para enriquecerse" y por aquellos "a los que tanto debe y a los que tanto teme, porque saben muchísimo".

Los socios de Sánchez, "los odiadores de España"

También ha dirigido sus críticas a los socios parlamentarios del Gobierno, a los que ha calificado como "los odiadores de España", asegurando que "no lo dejan caer porque necesitan a un Gobierno débil al que imputarle todos sus peajes".

En este contexto, García Martín ha planteado "tres hipótesis" sobre el papel de Sánchez. "O ha sido el cerebro de una trama oculta, o ha sido cómplice de Ábalos, Zapatero y compañía, o es un incompetente", ha señalado. A su juicio, "de ser cierta alguna o todas estas hipótesis, solo cabe un escenario para Pedro Sánchez: la dimisión, la convocatoria de elecciones y ya veremos si su comparecencia ante la Justicia".

García Martín ha vinculado directamente la responsabilidad política de Sánchez con la trayectoria de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE. "Sin Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, Ábalos no hubiese sido ministro ni secretario de Organización del PSOE y, por tanto, no habría delinquido y no estaría condenado hoy a 24 años de cárcel", ha afirmado.

Además, el consejero ha aludido a otros procedimientos judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno. "Begoña Gómez no estaría sentada en el banquillo de los acusados por convertir la Moncloa en un centro de negocios personales. Y no tendríamos a un fiscal general del Estado condenado por convertir esa institución en un instrumento al servicio del sanchismo", ha añadido.

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"Parece que en el sanchismo todos son culpables menos Pedro Sánchez, que es precisamente quien colocó a todos ellos en sus respectivos puestos", ha concluido García Martín.