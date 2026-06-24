El restaurante Horcher de Madrid reabrirá en octubre tras una pausa forzosa por obras: "Tuvimos que desmontar la cocina entera"

El restaurante Horcher (C. de Alfonso XII, 6) ha apagado temporalmente sus fogones. El histórico restaurante madrileño, abierto frente al Retiro desde 1943, ha cerrado de forma provisional por "problemas estructurales en el edificio", una construcción de 1906 que obliga a acometer trabajos de refuerzo más profundos de lo previsto.

Imagen del interior del comedor del restaurante Horcher. / Alba Vigaray

Según explica su jefe de sala, Raúl Rodríguez, a El Periódico de España, el último servicio se dio el 9 de junio. Ese mismo día comenzó el desmontaje completo de la cocina. La previsión del restaurante es poder reabrir el 1 de octubre, aunque el calendario dependerá del avance de las obras.

Un cierre que no estaba previsto

La intención inicial era mantener el restaurante abierto durante los trabajos, pero finalmente no ha sido posible. Las obras afectan a la estructura del edificio y obligan a empezar desde abajo: "realizar calas, intervenir la fachada que baja por el patio interior y reforzar vigas", especialmente en la zona de cocina, "la tuvimos que desmontar entera", sostiene Rodríguez a este medio.

Blas Benito y Raúl Rodríguez, retratados en el restaurante Horcher poco después de su entrevista con El Periódico de España. / Alba Vigaray

El equipo conoció la situación el pasado 29 de mayo y, en apenas una semana, tuvo que avisar a todas las reservas afectadas. Algunas correspondían a celebraciones importantes de clientes de toda la vida, incluso de segunda y tercera generación. "Lo entendieron y nos dieron mucho ánimo", señalan desde la casa.

El cierre ha generado también mensajes de apoyo entre sus habituales. El presidente de CEIM, Miguel Garrido, escribió en X: "Mi última comida en Horcher antes del cierre temporal. En octubre volveremos".

Un clásico que mira a octubre

La pausa llega en un momento especialmente simbólico para Horcher, que acaba de celebrar 82 años en Madrid y el Premio Nacional de Gastronomía a la Mejor Dirección de Sala, concedido a Raúl Rodríguez y Blas Benito.

El restaurante, heredero de la casa fundada por Gustav Horcher en Berlín en 1904, sigue siendo una de las grandes referencias del servicio clásico en la capital. Su carta mantiene platos históricos como el stroganoff, el goulash, el consomé Don Víctor, el arenque a la crema o la perdiz a la prensa.

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Restaurante Horcher, galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía a la Mejor Dirección de Sala 2025. / Alba Vigaray

Ahora, Horcher afronta unos meses de silencio obligado. Las obras marcarán el calendario, pero el objetivo está claro: volver en octubre con la casa reforzada y el mismo espíritu de siempre. La pausa, aunque dolorosa, busca precisamente eso: proteger el futuro de un restaurante que ha sabido atravesar generaciones sin renunciar a su identidad.