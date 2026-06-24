GASTRONOMÍA
El restaurante Horcher de Madrid reabrirá en octubre tras una pausa forzosa por obras: "Tuvimos que desmontar la cocina entera"
El mítico restaurante madrileño ha interrumpido su servicio por "problemas estructurales en el edificio", según explica su jefe de sala, Raúl Rodríguez, a 'El Periódico de España'
El restaurante Horcher (C. de Alfonso XII, 6) ha apagado temporalmente sus fogones. El histórico restaurante madrileño, abierto frente al Retiro desde 1943, ha cerrado de forma provisional por "problemas estructurales en el edificio", una construcción de 1906 que obliga a acometer trabajos de refuerzo más profundos de lo previsto.
Según explica su jefe de sala, Raúl Rodríguez, a El Periódico de España, el último servicio se dio el 9 de junio. Ese mismo día comenzó el desmontaje completo de la cocina. La previsión del restaurante es poder reabrir el 1 de octubre, aunque el calendario dependerá del avance de las obras.
Un cierre que no estaba previsto
La intención inicial era mantener el restaurante abierto durante los trabajos, pero finalmente no ha sido posible. Las obras afectan a la estructura del edificio y obligan a empezar desde abajo: "realizar calas, intervenir la fachada que baja por el patio interior y reforzar vigas", especialmente en la zona de cocina, "la tuvimos que desmontar entera", sostiene Rodríguez a este medio.
El equipo conoció la situación el pasado 29 de mayo y, en apenas una semana, tuvo que avisar a todas las reservas afectadas. Algunas correspondían a celebraciones importantes de clientes de toda la vida, incluso de segunda y tercera generación. "Lo entendieron y nos dieron mucho ánimo", señalan desde la casa.
El cierre ha generado también mensajes de apoyo entre sus habituales. El presidente de CEIM, Miguel Garrido, escribió en X: "Mi última comida en Horcher antes del cierre temporal. En octubre volveremos".
Un clásico que mira a octubre
La pausa llega en un momento especialmente simbólico para Horcher, que acaba de celebrar 82 años en Madrid y el Premio Nacional de Gastronomía a la Mejor Dirección de Sala, concedido a Raúl Rodríguez y Blas Benito.
El restaurante, heredero de la casa fundada por Gustav Horcher en Berlín en 1904, sigue siendo una de las grandes referencias del servicio clásico en la capital. Su carta mantiene platos históricos como el stroganoff, el goulash, el consomé Don Víctor, el arenque a la crema o la perdiz a la prensa.
Ahora, Horcher afronta unos meses de silencio obligado. Las obras marcarán el calendario, pero el objetivo está claro: volver en octubre con la casa reforzada y el mismo espíritu de siempre. La pausa, aunque dolorosa, busca precisamente eso: proteger el futuro de un restaurante que ha sabido atravesar generaciones sin renunciar a su identidad.
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