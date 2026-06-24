Confirmado por la Comunidad de Madrid: así puedes apuntar a tus hijos a los campamentos de verano gratuitos en las bibliotecas de la capital

Llega el fin del curso escolar y, sin duda, esto vuelve a poner sobre la mesa una de las principales preocupaciones de los padres con la llegada del verano: ¿con quién dejo a los niños? Organizar las vacaciones de los más pequeños puede ser un auténtico quebradero de cabeza, sobre todo si continuamos trabajando.

Por suerte, la Comunidad de Madrid ofrece varias opciones para paliar este problema y, en ese contexto, los campamentos urbanos gratuitos se han convertido en una alternativa cada vez más buscada.

Este verano, las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid vuelven a transformarse en algo más que salas de lectura. Durante varias semanas, estos centros acogen actividades infantiles gratuitas pensadas para menores de 3 a 12 años, con propuestas que mezclan libros, ciencia, arte, teatro, cine, tecnología y juegos creativos.

Este verano, las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid vuelven a transformarse en algo más que salas de lectura / EFE / Fernando Alvarado

Campamentos gratuitos en bibliotecas públicas de Madrid

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una nueva programación de campamentos infantiles gratuitos en bibliotecas públicas, dirigida a familias con niños de entre 3 y 12 años. La iniciativa comenzó el 22 de junio y se prolongará hasta el 10 de julio de 2026, coincidiendo con las primeras semanas de vacaciones escolares.

Las actividades se celebran en horario de mañana, de 10:30 a 13:30 horas, de lunes a viernes. Cada taller tiene una duración de cinco días y se organiza por grupos en las distintas bibliotecas participantes.

El programa forma parte de la campaña Bibliotecas en verano 2026, una iniciativa que convierte estos espacios culturales en lugares de experimentación literaria, artística, científica y tecnológica. La lectura continúa siendo el eje central, pero se combina con actividades de ocio educativo adaptadas a diferentes edades.

Los campamentos se posicionan como la mejor alternativa para los padres y los más pequeños durante las vacaciones de verano / AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

¿Quién puede apuntarse?

Los talleres están dirigidos a niños y niñas de 3 a 12 años. La oferta incluye actividades pensadas para fomentar la imaginación, la creatividad, el trabajo en equipo y el interés por los libros a través de propuestas prácticas y participativas.

Las inscripciones se realizan a través de la Central de Reservas de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid. El plazo se abrió el lunes 25 de mayo a las 10:00 horas y las plazas se adjudican por orden de llegada, por lo que es recomendable consultar la disponibilidad concreta de cada actividad.

Las inscripciones se realizan a través de la Central de Reservas de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid / Archivo

Fechas, horarios y actividades disponibles

Los campamentos se desarrollan durante la última semana de junio y las dos primeras semanas de julio. En concreto, las actividades se reparten entre estas fechas:

Del 22 al 26 de junio

Del 29 de junio al 3 de julio

Del 6 al 10 de julio

La programación incluye actividades relacionadas con la ciencia, la robótica, el teatro, la naturaleza, la música, el cine, la ilustración, la historia, la expresión corporal y los juegos vinculados al universo de los libros.

Los campamentos gratuitos se celebran en 12 bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid, repartidas por distintos distritos de la capital. Las que participan son:

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