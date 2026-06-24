La calle de Malasaña cuyo nombre viene de una leyenda urbana: así es el vibrante enclave gastronómico que tiene sus propias fiestas patronales

En Malasaña es fácil encontrar casi cualquier cosa, cada esquina tiene buenas terrazas para tomarse algo frío y refrescarse del sol o una tienda en la que pasearse para echar un ojo. Pero no todas tienen el cariño de sus vecinos y una historia que parece leyenda urbana. Reflejo de ello es su nombre en sí mismo, pues antes respondía a la nomenclatura de calle de Fuente del Cura pero ahora todos la conocen como la calle del Pez.

La leyenda

Cuenta la historia que cuando Juan Coronel compró este camino para edificar su vivienda, las aguas de este camino fueron desapareciendo y, con ellas, los peces que las habitaban. Pero hubo un superviviente, y fue adoptado por la hija del coronel, Blanca, quien se encargó de cuidarlo. Eventualmente, su mascota murió y tan difícil fue su duelo, que se hizo monja.

Como recuerdo a esta anécdota, el padre ordenó labrar en la fachada un pez de piedra con un letrero en el que podía leerse 'Casa del Pez'. Pero el cariño al animal no se quedó ahí, y se extendió por toda la calle dejando atrás la nomenclatura de calle de la Fuente del Cura para bautizarse Calle Pez.

En realidad, este camino discurre entre las calles de Corredera Baja de San Pablo y la de San Bernardo, dentro del barrio de Malasaña, en el centro y de las zonas mejor conectadas de la capital. Para llegar, hay varias opciones en Metro Madrid ya sea a la parada de Tribunal o la de Noviciado.

Un callejón para comer muy bien

En estos 400 metros de vía, se encuentran diferentes bares y restaurantes, como el Pez Tortilla, que destaca, por supuesto, por su tortilla pero también por sus croquetas. Estas son las únicas dos opciones, pero compensan en la variedad de sabores.

También se encuentra el Perro y la Galleta, que recientemente ha transformado su carta en una más ligera y orientada a compartir, priorizando la experiencia. El establecimiento comparte la misma calle que 1862 Dry Bar, una coctelería en un antiguo palacete del siglo XIX, por lo que destaca gracias a su decoración. Otra mención honorable es el Hanso Café, para los que se decantan por tomarse un café o desayunar en un ambiente más minimalista.

En definitiva, se puede comer muy bien, pero también se puede pasar el rato. En sus tiendas de ropa, deportes o regalos, como también en sesiones de música en vivo en El Balcón, donde un artista independiente canta desde el mirador de lo que cualquier otro día sería un piso normal y corriente. Estas presentaciones son espontáneas, así que si tiene suerte puede que las escuche, pero de igual forma son grabadas y subidas a YouTube.

'El Balcón' de Calle Pez pretende devolver la identidad al barrio de Malasaña, en Madrid. / José Luis Roca

Una calle única: su propia fiesta y su propio dicho

No es un dicho antiguo, herencia de la sabiduría generacional, pero la frase "quien compra en la calle Pez, bien sabe lo que pesca", lleva en boca de los madrileños desde los años 70, cuando los vecinos y comerciantes de Malasaña se organizaron para luchar contra el deterioro de la zona y frente a unos planes de renovación que pretendían expulsarles. La frase fue el eslogan de una campaña publicitaria en la radio que usaron los vecinos para popularizar la buena calidad y precios de sus tiendas y, así, poder quedarse.

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Esta calle tiene sus propias fiestas como si de un municipio se tratara. Celebran a San Antonio a principios de junio, cuando los residentes del barrio organizan actividades al aire libre. Durante estos días, hacen talleres deportivos, juegos, sesiones de microteatro, e incluso conciertos, que en 2026 han tenido lugar del 12 al 21 de junio.