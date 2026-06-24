Los Bomberos de Madrid se juegan esta semana un puesto en el campeonato mundial de rescate en accidentes

Los Bomberos del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid no solo ejercen esta semana de anfitriones. También compiten. Desde este miércoles y hasta el viernes, los dos cuerpos madrileños participarán junto a equipos procedentes de distintos puntos de España en la XX edición del Encuentro Nacional de Rescate en Accidentes de Tráfico y Trauma (ENRATT), una cita que se celebra en el Madrid Arena y que servirá para seleccionar a los representantes españoles en el Campeonato Mundial de Rescate 2026, previsto entre el 18 y el 23 de noviembre en Río de Janeiro.

Más de una veintena de unidades de todo el país medirán sus capacidades en escenarios que recrean accidentes reales con personas atrapadas en vehículos. Cada equipo está integrado por seis profesionales y deberá resolver dos maniobras de excarcelación y una prueba de trauma en un tiempo máximo de 25 minutos, con distintos niveles de complejidad y gravedad de las víctimas. El objetivo competitivo es claro, pero el fondo del encuentro va más allá del resultado: entrenar, compartir procedimientos y mejorar una respuesta en la que cada minuto puede ser decisivo.

El encuentro, que este año celebra su 20º aniversario, fue presentado este martes en un un acto institucional en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, seguido de una exhibición en la Puerta del Sol a cargo de los Bomberos del Ayuntamiento, los de la Comunidad, Samur-Protección Civil y Summa 112. La demostración sirvió para mostrar sobre el terreno cómo se coordinan los servicios de emergencia ante un accidente vial en una Zona de Actuación Conjunta, el espacio en el que ambos cuerpos pueden intervenir de forma coordinada para ganar tiempo y eficacia.

Desde el mismo kilómetro cero de la plaza, el punto del que nacen las seis carreteras radiales que vertebran España, y ante varias decenas de periodistas, cámaras y curiosos, los cuatro cuerpos madrileños ofrecieron una espectacular puesta en escena sobre cómo aúnan fuerzas para actuar como un único equipo durante un rescate. El ejercicio recreó un accidente múltiple con tres víctimas: dos conductores atrapados en sendos vehículos y una tercera persona atropellada y encajada bajo uno de ellos.

Durante cerca de 20 minutos, bomberos municipales y regionales, junto a los sanitarios del Samur-Protección Civil y del Summa 112, trabajaron de forma coordinada para asegurar la zona, estabilizar los vehículos y atender a las víctimas. Primero lograron liberar a la persona atrapada bajo uno de los coches y, después, comenzaron las maniobras de excarcelación de los dos ocupantes, cortando y desmontando parte de la estructura de los vehículos hasta abrir hueco suficiente para extraerlos con seguridad.

Un ejemplo práctico de la "relación fluida y eficaz" entre ambos servicios a la que hizo referencia la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, durante la presentación previa. . El simulacro permitió ver sobre el terreno esa coordinación entre administraciones que Sanz defendió como una forma de “aprender unas de otras en beneficio de los ciudadanos”, especialmente en intervenciones en las que la rapidez y la cooperación entre cuerpos resultan decisivas.

En la misma línea, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, enmarcó el ENRATT como una de las grandes citas de especialización de los servicios de emergencia y recordó que los accidentes de tráfico forman parte del trabajo habitual de los bomberos regionales, con más de 2.200 intervenciones el año pasado y casi 700 rescates de personas atrapadas en vehículos. El director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, Pedro Antonio Ruiz Escobar, fue más allá al subrayar que, cuando hay vidas en peligro, “lo importante no es quién tiene la competencia”, sino “llegar antes, llegar mejor y llegar preparados”.

Por su parte, el presidente de APRAT, Miguel Muelas, puso el acento en el valor formativo del encuentro, que definió como un espacio para compartir técnicas, aprender de los aciertos y de los errores y mejorar la atención a las víctimas. “Cada segundo que consigamos ahorrar, cada técnica que perfeccionamos, cada conocimiento que compartimos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, resumió.