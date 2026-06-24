Aznar, desde Alcobendas: "Si el actual Gobierno gana las próximas elecciones, España cae"

José María Aznar ha elegido Alcobendas para la puesta de largo de su último libro, Orden y libertad (La Esfera de los Libros), un ensayo donde disecciona las amenazas a las democracias liberales. Sin embargo, el acto, organizado por el Ayuntamiento de la localidad, terminó convirtiéndose en una tribuna desde la que el expresidente lanzó una advertencia directa sobre el futuro de España: "Si el actual Gobierno gana las próximas elecciones, España cae".

En un formato de conversación con la periodista Gloria Lomana en el Auditorio Paco de Lucía, el expresidente elevó el tono contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lejos de limitarse a los temas teóricos de su obra, Aznar acusó al Gobierno de haber perdido toda legitimidad y fiabilidad internacional. "El Gobierno de España está en manos de quienes quieren destruir el país", sentenció, calificando al Ejecutivo de "banda de delincuentes".

Para el exlíder del Partido Popular, la única solución ante el desgaste institucional y los casos de corrupción que rodean a figuras como el exministro José Luis Ábalos o el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es la convocatoria inmediata de elecciones.

Uno de los puntos más críticos de la intervención de Aznar fue la pérdida de prestigio de España en el exterior. Recordó la cumbre de La Haya, donde, según el expresidente, Sánchez incumplió sus compromisos sobre el gasto en Defensa tras haber firmado acuerdos con los aliados de la OTAN. "Nos hemos convertido en un país no fiable, por eso no nos invitan a ninguna discusión importante", lamentó.

‘Orden y libertad’: los retos del siglo XXI

Más allá de la actualidad, el libro Orden y libertad —subtitulado Principios y tareas irrenunciables en defensa de la democracia liberal— profundiza en tres vectores que, a juicio de Aznar, ponen en jaque el futuro de las sociedades occidentales: el auge de los populismos, con especial mención a la degradación institucional en Venezuela; las autocracias, analizando la reciente geopolítica global y la debilidad del liderazgo actual; y la revolución tecnológica, advirtiendo que la Inteligencia Artificial exige un retorno a las humanidades como pilar educativo.

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El acto contó con la presencia de la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, quien agradeció al expresidente su visita y reivindicó su figura como referente político. "Alcobendas ha tenido el honor de escuchar a un líder de convicciones", destacó la regidora, quien recomendó el ensayo como una herramienta clave para entender "la batalla cultural y las claves del nuevo orden mundial".