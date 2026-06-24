Cómo conseguir auténticos chollos de Zara Home: descubre su único outlet, en Madrid y con descuentos todo el año

La cadena de Inditex especializada en moda ha logrado infiltrarse en los hogares madrileños, y no solo gracias a sus vestidos, camisetas y demás prendas de su nueva colección de verano, sino también gracias a sus elementos decorativos, su ropa de cama, o incluso a sus vajillas y cristalería.

Y es que desde el lanzamiento de 'Zara Home' en agosto de 2003, la marca, conocida por su oferta textil, invadió el terreno de la decoración para el hogar ofreciendo desde estilos contemporáneos, clásicos y étnicos, hasta fragancias que prometen transformar las casas de los madrileños en ambientes acogedores y a la última moda.

La tienda 'ZARA HOME' es conocida por la calidad de sus productos, pero también por sus elevados precios / The Style Outlets

Sin embargo, al igual que la calidad y estética de sus productos es conocida en la capital, también lo son sus elevados precios, que pueden oscilar entre los 30 y los 70 euros si se desea comprar un juego de ropa de cama, entre los 15 y los 35 euros para adquirir una vela aromática, o entre 40 y 150 euros si se pretende sumar a la colección una de sus lámparas o alfombras de tamaño medio.

Descuentos de más del 60% y rebajas sobre las rebajas

"Es el Disneyland de los amantes de la decoración", así describía la influencer Alba Jiménez el único outlet de la marca en España y que se encuentra, para fortuna de los madrileños, en el centro The Style Outlets en San Sebastián de los Reyes. Con descuentos que en algunos casos superan el 60%, la creadora de contenido dejaba caer el gancho: "Pero lo mejor no es eso".

Y en efecto, este outlet guarda otro secreto muy atractivo. El último jueves de cada mes, todos los productos suman a la rebaja efectuada en su etiqueta un descuento adicional de un 30%. De esta forma, si una taza en una tienda de 'Zara Home' en el centro de Madrid costaba 10 euros, en este outlet será posible encontrarla a 5 euros, pudiendo llegar a restarle hasta un 30% extra. "He encontrado cosas por menos de lo que cuesta un café", afirmaba Alba emocionada.

Otros outlets en San Sebastián de los Reyes

The Style Outlets en San Sebastián de los Reyes no solo cuenta con este exclusivo local de 'Zara Home' sino que marcas como Adidas, Adolfo Domínguez, Desigual, Jack & Jones, Kiko, Lola Casademunt, Levi's, Mango e incluso Skechers también se han sumado a la moda de los descartes contando con sus propias tiendas outlet dentro del inmenso centro comercial.