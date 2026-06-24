Amyts exigen 365 médicos y pediatras más para acabar con el sobreesfuerzo en atención primaria

La atención primaria madrileña volvió a apoyarse en 2025 en las horas extraordinarias para poder sostener la actividad de los centros de salud. Según datos obtenidos por AMYTS y APSeMueve a través del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, médicos de familia y pediatras realizaron 437.083 horas de módulos de absorción de la demanda, lo que equivale a 2,6 millones de consultas fuera de la jornada ordinaria.

En el caso de Medicina de Familia, se realizaron 399.891 horas extra, con un coste cercano a los 20 millones de euros para la Administración. Las organizaciones calculan que esa actividad supone casi 2,4 millones de consultas, una carga asistencial que debería ser asumida por 321 médicos de familia a tiempo completo si se cubriera con contratación estable.

La situación también afecta a Pediatría. En 2025 se realizaron 37.192 horas de módulos, lo que se traduce en más de 230.000 consultas pediátricas. Para absorber esa actividad con plantilla estructural, AMYTS y APSeMueve estiman que serían necesarios 44 pediatras más en los centros de salud madrileños.

Ambas organizaciones denuncian que los módulos de absorción de la demanda, concebidos como una medida excepcional tras la huelga de atención primaria de 2023, se han convertido en una herramienta estructural para sostener la asistencia diaria. A su juicio, el sistema sigue dependiendo del sobreesfuerzo de los profesionales ya contratados en lugar de reforzar las plantillas.

La denuncia llega después de que solo 49 de los 139 médicos de Familia que terminaron su residencia en Madrid aceptaran los contratos ofrecidos por la Gerencia de Atención Primaria. En Pediatría, según AMYTS y APSeMueve, "no lo hizo ningún pediatra".

Las organizaciones señalan como uno de los principales problemas el modelo de contrato 4+1, por el que el médico trabaja cuatro días en su centro de salud y dedica una quinta jornada a cubrir necesidades asistenciales en otros dispositivos. "La sanidad pública no se sostiene con voluntariedad impuesta ni con resiliencia individual", advierten.

Noticias relacionadas

AMYTS y APSeMueve reclaman un cambio de modelo que permita cubrir de forma efectiva las plazas vacantes, crear puestos estructurales suficientes y mejorar las condiciones laborales de médicos de Familia y pediatras en la Atención Primaria madrileña.