Accidente grave en la M-45: una motorista herida tras colisionar su moto con un turismo en Leganés

Un grave accidente de tráfico ha tenido lugar este miércoles en la M-45, a su paso por el municipio madrileño de Leganés. La colisión entre un turismo y una motocicleta ha dejado como resultado a la conductora del vehículo de dos ruedas en estado grave.

Según ha confirmado Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, la primera alerta al centro de mando se recibió poco antes de las 15:00 horas.

"Avisaban de un accidente de tráfico en el que estaba implicada una motocicleta y un turismo en la M-45, punto kilométrico 3,400, a la altura del término municipal de Leganés", ha detallado Chivite. Ante la gravedad del aviso, el 112 derivó la incidencia al SUMMA 112, que desplazó varias dotaciones y unidades de emergencia hasta el lugar del siniestro.

Traslado urgente al Hospital 12 de Octubre

A su llegada, los servicios sanitarios procedieron a la estabilización de la conductora, una mujer de 39 años que presentaba politraumatismos. Debido a la severidad de sus heridas, fue trasladada con pronóstico grave en un helicóptero medicalizado hasta el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde ha quedado ingresada.

La Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas exactas del accidente. Por el momento, se desconocen más detalles sobre el estado de los ocupantes del turismo implicado.

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Al tratarse de una vía de alta capacidad, el suceso ha generado expectación, aunque no se han facilitado imágenes del mismo. Las autoridades continúan analizando el punto kilométrico del accidente para determinar la dinámica de la colisión.