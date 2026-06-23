Vips se estrena en los aeropuertos con su primera apertura en la T2 de Barajas

La cadena de restauración Vips, perteneciente al grupo Alsea, ha inaugurado su primer restaurante en el canal travel con una apertura en la zona de salidas de la Terminal T2 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, lo que supone la entrada por primera vez de la marca en el ecosistema aeroportuario español, según ha informado la compañía en un comunicado.

Este movimiento estratégico se realiza en alianza con Areas y responde a la transformación de los espacios de tránsito en destinos de consumo con una demanda de mayor calidad por parte de los viajeros.

Con este nuevo local, que cuenta con una superficie de 380 metros cuadrados y capacidad para 112 comensales, Vips refuerza su presencia en la Comunidad de Madrid, donde ya suma un total de 102 establecimientos. Permanecerá abierto de lunes a domingo en horario de 9:00 a 16:40 horas.

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"Después de más de 50 años formando parte del día a día de las personas, en Vips damos un paso más para seguir estando presentes allí donde surgen nuevos momentos de consumo", ha destacado la directora de marketing de la marca, Raquel Martín, quien ha señalado que la alianza con Areas les permitirá acercar su propuesta de valor a millones de viajeros nacionales e internacionales.