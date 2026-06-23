TEATRO
Últimos días de 'Los lunes al sol' en Madrid, la obra sobre quienes esperan trabajo en un muelle vacío
La adaptación teatral del filme de Fernando León de Aranoa reúne a Fernando Cayo, Mónica Asensio y Marcial Álvarez hasta el domingo 28 de junio
Javier Martínez Candela
En el muelle ya no suenan las herramientas. Solo quedan el vacío, los bares, las conversaciones que se repiten y un grupo de hombres que intenta sostener la dignidad cuando el trabajo ha desaparecido. Los lunes al sol lleva al escenario esa intemperie social y emocional: la de quienes quedaron fuera del astillero, del salario y, poco a poco, también de una idea de futuro. La obra encara ahora sus últimos días en Madrid, donde podrá verse hasta el domingo 28 de junio.
La adaptación teatral está dirigida por Javier Hernández-Simón y parte de la película de Fernando León de Aranoa, con guion original de León de Aranoa e Ignacio del Moral. Sobre el escenario aparecen actores como Fernando Cayo, Mónica Asensio, Marcial Álvarez, José Luis Torrijo y Fermi Herrero, dentro de un reparto que da cuerpo a una historia marcada por el paro, la espera y el desgaste cotidiano.
Una espera que no se acaba
La trama sigue a un grupo de amigos que ha perdido su empleo tras el cierre de un astillero en una ciudad portuaria inspirada en Vigo. No hay épica. Hay conversaciones, humor negro y una rutina que se convierte en encierro. Santa, el personaje interpretado por Fernando Cayo, mantiene una actitud combativa e irónica frente al sistema, mientras otros personajes atraviesan la resignación, la rabia, la esperanza ingenua o el autoengaño.
La obra traslada al teatro una película estrenada en 2002 que obtuvo cinco Premios Goya y la Concha de Oro a la Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El núcleo sigue siendo el mismo: el impacto humano de la desindustrialización y del desempleo en la España de finales de los noventa. El conflicto no está solo en la falta de trabajo, sino en lo que esa pérdida arrastra dentro de cada personaje.
El montaje se representa en la Sala Roja Concha Velasco de Teatros del Canal, con funciones de martes a sábado a las 20:00 horas y los domingos a las 19:30. La obra tiene una duración aproximada de 1 hora y 40 minutos, sin intermedio, y cuenta con diseño de escenografía de Ricardo S. Cuerda, vestuario de Elda Noriega y dirección musical, composición y espacio sonoro de Álvaro Renedo Cabeza. El precio de las entradas va desde los 9 a los 25 euros.
En sus últimos días en la capital, Los lunes al sol vuelve a mirar de frente a esos personajes que matan las horas entre bromas, reproches y silencios. No hay discurso solemne ni consigna fácil: hay cuerpos cansados, orgullo herido y una pregunta que sigue abierta. Qué queda de una persona cuando el trabajo se esfuma y el mundo continúa como si nada.
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