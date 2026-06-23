La sentencia de Ábalos eleva el pulso de Ayuso a Sánchez con el caso de González Amador de fondo

La sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García, a 19 años, ocho meses y un día por nueve delitos derivados de la compra de mascarillas por organismos dependientes del ministerio y el cobro de comisiones ha detonado una mina más en el entorno del Gobierno y ha servido para que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dé una nueva vuelta de tuerca en su discurso de presión contra Pedro Sánchez.

Con dos actos coincidentes con Felipe VI en el día, la inauguración del Centro de Innovación de Agua y de Energía del Canal de Isabel II, en la localidad madrileña de Pinto por la mañana, y la entrega de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo, la agenda de la presidenta madrileña de este lunes no era propicia para declaraciones públicas elevadas de tono, pero Ayuso usó la red social X para volver a reclamar una llamada a las urnas, algo que viene haciendo desde hace meses y con particular intensidad tras las elecciones en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

"Si eres el 1, secretario general del PSOE y condenan a tu 2, secretario de organización; si eres el presidente del Gobierno y condenan al ministro que más presupuesto manejaba… Y si la condena es a 24 años de cárcel solo por el primer juicio… ¿No es suficiente para que convoques elecciones, Pedro Sánchez?", escribía en un tuit apenas un cuarto de hora después de que se conociera la noticia y con el coche de Felipe VI recién saliendo de las instalaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Arroyo Culebro, en la localidad madrileña de Pinto, tras la visita a una pionera planta de transformación de aguas depuradas en hidrógeno verde para combustible de vehículos.

Ayuso volvía así a buscar la confrontación con Sánchez y proyectarse en la escena nacional antes incluso de que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, compareciera en Génova para pedir, igualmente, la convocatoria de elecciones generales y exigir la dimisión del presidente del Gobierno por constituir "una vergüenza para el conjunto de los españoles".

No se trataba de opacarle. Frente a lo que malician algunos de sus rivales, la presidenta madrileña asumió hace tiempo que es el momento de Feijóo y es a él a quien corresponde enfrentarse, en una segunda oportunidad, a Pedro Sánchez en 2027. A partir de ahí serán las urnas las que dictaminen. Pero eso no quita para que Ayuso continúe en la estrategia sobre la que en gran medida ha construido su personaje político, la pugna contra Sánchez. En un momento, además, en que vuelven a tomar vuelo judicial y periodístico las causas contra su pareja, Alberto González Amador.

Hace menos de dos semanas el juez autorizaba a la UCO a investigar las cuentas del empresario por sus negocios con el grupo sanitario Quirón. Y el pasado jueves se conoció, que en el marco de la investigación judicial que se sigue contra él, documentación de la Agencia Tributaria apunta a que entre 2021 y 2023 dos compañías de su propiedad habrían facturado 4,4 millones de euros a Quirón Prevención. Quirón es el principal beneficiario de las concesiones de la Comunidad de Madrid en su política de colaboración público privada en materia de sanidad, con la gestión de cuatro de los cinco hospitales operados bajo este modelo en la región. Una circunstancia que subrayan en el Partido Socialista

Desde el PSOE, de hecho, ya se han puesto en el espejo ambos casos, incidiendo en que el partido actuó "desde el minuto uno" contra Ábalos, expulsado de la formación en junio del año pasado después de haberle suspendido de militancia cautelarmente en febrero de 2024. "El hipócrita de Feijóo ha venido a dar lecciones hoy no sabemos muy bien desde qué atalaya moral", apuntaba este lunes la secretaria de Organización de los socialistas, Rebeca Torró. "Debería explicar por qué es incapaz de exigir una sola explicación a Ayuso".

Antes que ella, y en contraposición no a la sentencia del Tribunal Supremo, que todavía no se había conocido, sino al auto del juez Peinado en que retiraba el pasaporte a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, era el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y secretario general del PSOE de Madrid y previsible rival de Ayuso en las elecciones autonómicas del próximo mayo, Óscar López, quien recordaba en una entrevista en Radio Nacional que hace seis años González Amador era "un profesional normal que, desde luego, no podía permitirse coches de lujo, ni pisos ni áticos en Chamberí".

El proceso contra la pareja de Ayuso y los contratos de Quirón con la Comunidad de Madrid son un doble arma que desde el PSOE y el Gobierno se blande contra la presidenta madrileña. Por un lado, lo utilizan para acusarla de corrupción; por otro, les sirve para apuntalar un discurso sobre los que desde la izquierda se construye una de sus ideas fuerza: su defensa de los servicios públicos frente a iniciativas que califican de privatizadoras. El propio Pedro Sánchez, quien este miércoles comparece en el Congreso de los Diputados en relación con las últimas investigaciones judiciales, ha arremetido contra Ayuso y su política con Quirón tanto en mítines como desde la propia tribuna de las Cortes.

Desde el entorno de la presidenta madrileña se asegura que con ello se "busca empatar" y se trata de aislar los negocios de González Amador de la política sanitaria del Ejecutivo regional. Lo enunciaba el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, en la mañana del lunes. "Lo que haya hecho la pareja de la presidenta no tiene nada que ver con la acción del Gobierno ni de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid. No hay en ningún caso ninguna decisión tomada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid que haya beneficiado directamente a su pareja o a su entorno", aseguraba.