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REQUISITO DE EMPADRONAMIENTO

Seis autonomías ya han trasladado a Madrid su interés en firmar convenios de transporte

La Comunidad Valenciana, Castilla y León, Canarias, Extremadura, Cantabria y Ceuta comunican a la Comunidad su intención en adherirse a la propuesta

Peatones y usuarios del intercambiador de transportes de Moncloa en Madrid.

Peatones y usuarios del intercambiador de transportes de Moncloa en Madrid. / EFE/ Borja Sánchez-Trillo

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EFE

Madrid

La Comunidad Valenciana, Castilla y León, Canarias, Extremadura, Cantabria y Ceuta ya han trasladado a la Comunidad de Madrid su interés en firmar convenios para que sus residentes puedan acceder a los abonos del transporte público madrileño sin estar empadronados en la región.

Así lo han confirmado a EFE fuentes de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, días después de que el Consorcio Regional de Transporte de Madrid (CRTM) remitiera una carta a todas las autonomías para invitarlas "expresamente" a suscribir acuerdos de este tipo.

El CRTM ha remitido a las autonomías interesadas un borrador del convenio como primer paso para abrir la negociación de sus términos, donde deberán quedar reflejados aspectos como el reparto de la financiación o los grupos de población que podrán beneficiarse de la medida. El borrador se inspira en el convenio ya existente la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, mediante el que esta región cofinancia la subvención de los abonos de sus residentes que se desplazan habitualmente a Madrid.

La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, avanzó el lunes pasado esta iniciativa coincidiendo con la entrada en vigor de la obligación de estar empadronado en Madrid o en alguno de los municipios integrados en las zonas tarifarias E1 y E2 para obtener la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP), el único soporte donde se puede cargar el abono mensual para usar el transporte público madrileño.

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Esta medida fue publicada el viernes 12 de junio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y recibida con abundantes críticas desde la izquierda, que denuncia que se excluye así a miles de estudiantes e inmigrantes, dado que hasta ahora el uso de la TTP no requería estar empadronado. En la carta remitida a las autonomías, el gerente del CRTM subrayó que los convenios se habrán de fundamentar "en un principio de cooperación y corresponsabilidad financiera entre administraciones y plantea, con carácter prioritario, facilitar el acceso de los jóvenes al abono transporte en condiciones equiparables a las de los usuarios empadronados en la región".

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