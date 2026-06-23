Roberto Brasero elige la naturaleza de Villanueva de la Cañada: así vive el presentador del clima en su tranquilo hogar madrileño

Una de las caras más reconocidas dentro en el negocio de la pantalla pequeña en España es el presentador Roberto Brasero, quien a sus 55 años ha decidido mudarse a Villanueva de la Cañada, tras un arduo trabajo de dos décadas contando los reportes del clima a los madrileños, en un ritmo que ha conseguido mantener al día de hoy para seguir llegando a los hogares de toda España.

Brasero aterrizó en 'Atresmedia' en 1991, donde empezó a trabajar en el informativo de 'Antena 3', para después dar el paso a 'Antena 3 Deportes'. Dos años más tarde, el toledano entró a Radio Televisión Madrid, donde conoció a su esposa, pero en 2005 volvería al grupo audiovisual, donde se acostumbraría a presentar la información meteorológica dentro del canal que lo vio desarrollarse profesionalmente.

Su voz ha acompañado a los madrileños desde entonces después de cada informativo emitido en la cadena insignia del grupo 'Atresmedia', lo que lo ha convertido en una de las figuras más queridas y respetadas para la audiencia. En estos años, también ha escrito dos libros: 'Pequeña historia del clima', 'La influencia silenciosa' y 'Eclipses', todos bajo la editorial Espasa.

Vive en un chalé rodeado de la tranquilidad de la naturaleza

El nacido en Talavera de la Reina ahora reside en Villanueva de la Cañada, a unos 30 km del centro de Madrid. Su éxito profesional le ha permitido acomodarse en uno de los municipios con mayor renta per cápita y uno de los precios medios por metro cuadrado más elevados de la Comunidad.

El presentador pasa sus días en un chalé que mantiene su privacidad al margen del ruido y el caos capitalino, acostumbrado a que el alboroto y el estrés sean reemplazados por la naturaleza de la Senda Ciclable de Villanueva y el Parque Regional Curso Medio del Río Guadarrama.

Junto a su esposa, Beatriz Francisca Pardow Lorenzo, y sus cuatro hijos, Íñigo, Marina, Rocío y Nerea, disfrutan de una vida tranquila, en la que los agobios y la persecución de la prensa, ya no hacen parte del paisaje como antes de mudarse a Villanueva de la Cañada.

Antes de la calma, Brasero pasó su infancia en un cuartel de la Guardia Civil

Mucho antes de hablar de borrascas y olas de calor, Brasero vivió su infancia en un cuartel de la Guardia Civil en Talavera de la Reina (Toledo) debido a que su padre, Francisco Brasero Barreria, hacía parte del cuerpo militar. Como ha evocado en varias ocasiones, ese entorno estricto entre agentes marcó su niñez.

Su padre era motorista de tráfico de la Benemérita y, gracias a este puesto, pudo darle cobijo en estas viviendas integradas en los cuarteles donde residían los oficiales y sus familias. A primera vista, parecería un entorno duro, pero para Brasero era un balance entre la vida familiar y laboral lleno de recuerdos felices y aprendizajes fundamentales, especialmente en relación con el sentido de unión y hermandad.

De hecho, allí conoció a sus primeros amigos y compañeros de juegos, quienes compartían un contexto muy parecido al suyo. Más allá del patio, el pozo, las galerías y las cuadras con los caballos entre las que creció, su dinámica familiar también estuvo atravesada por las historias que su padre llevaba a casa.

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Brasero creció acostumbrado a la tranquilidad de Talavera de la Reina (Toledo) / Ayuntamiento Talavera de la Reina

No obstante, Talavera de la Reina era una ciudad pequeña y tranquila, alejada de la vida urbana típica. Tras la muerte de su padre en 2021, su madre se quedó en el municipio toledano hasta su fallecimiento el pasado 10 de febrero, pero le heredó a su hijo la costumbre de vivir en un entorno tranquilo lejos del caos citadino.