Retrasos en la línea C5 de Cercanías por una incidencia en la señalización en Leganés

La línea C5 del núcleo de Cercanías Madrid registra retrasos este martes debido a una incidencia que afecta a la señalización en la estación de Leganés, según ha informado Adif a través de su cuenta oficial en X.

El gestor ferroviario ha explicado que los técnicos ya están trabajando para resolver la avería "lo antes posible". La incidencia está provocando demoras en la circulación de los trenes de esta línea, una de las más utilizadas de la red madrileña de Cercanías.

Por el momento, Adif no ha precisado una hora estimada para la normalización del servicio. La compañía mantiene activa la intervención técnica en la zona afectada para recuperar la circulación habitual cuanto antes.

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La línea C5 conecta Humanes y Móstoles-El Soto, atravesando puntos clave del área metropolitana y del centro de Madrid.