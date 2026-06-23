Retrasos en la líneas de Cercanías C2, C7 y C8 por el robo de cable entre Torrejón y Alcalá

Adif ha informado este martes de que se están registrando retrasos en las líneas C2, C7 y C8 de Cercanías Madrid desde primera hora del día por "una incidencia que afecta a la señalización", provocada por un robo de cable, entre Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares.

La incidencia, de la que se ha informado a las 5.59 horas, está afectando a los trenes que circulan entre ambas estaciones de las citadas líneas, según ha informado el administrador ferroviario en un mensaje en la red social 'X'.

Adif ha señalado que está trabajando para poder reparar la señalización "a la mayor brevedad posible" y normalizar la circulación en este tramo.

"No sé si tengo que coger otro tren"

A las puertas de la estación de Chamartín, varios viajeros trataban de reorganizar sus trayectos entre la confusión y la falta de certezas. Es el caso de Miguel Ángel, vecino de Guadalajara, que había salido con margen para acudir a una consulta médica en Madrid. "Tengo consulta a las diez y media en la Fraternidad. A las ocho me he montado en Guadalajara en Cercanías, como siempre. Iba a Nuevos Ministerios, pero la incidencia me ha obligado a coger el desvío. Ahora me tengo que dar la vuelta. No sé si tengo que coger otro tren, no tengo ni idea", relata.

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También se han visto afectados desplazamientos laborales e institucionales. Pedro viajaba junto a otros tres compañeros, todos ellos funcionarios de prisiones, desde Alcalá de Henares para asistir a una visita institucional al Tribunal Supremo. Su intención era llegar a Recoletos antes de las diez de la mañana, pero el retraso en la salida del tren alteró por completo sus planes. "La teníamos a las diez y no vamos a poder llegar. Vamos a llegar un poquito tarde. Íbamos hasta Recoletos y ahora vamos a Chamartín, tras una demora muy grande de salida. Teníamos pensado salir a las nueve menos cuarto y creo que hasta las nueve y cuarto no ha salido el tren", explica a la entrada de la estación.