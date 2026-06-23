El Retiro recupera uno de sus palacios históricos: una exposición sobre la 'perla peregrina' lo ha reabierto al público

Hay joyas que no solo brillan: arrastran imperios. La perla peregrina, hallada en Panamá en el siglo XVI y convertida durante siglos en emblema de la monarquía española, sirve a Fernando Sánchez Castillo como imagen de partida para pensar en sus viajes, sus máscaras y sus ruinas. Bajo ese título, el Retiro acoge hasta el 8 de marzo de 2027 una exposición de amplio aliento que reúne alrededor de 200 obras. La muestra, organizada por el Museo Reina Sofía y comisariada por Ferran Barenblit, supone además la reapertura del Palacio de Velázquez tras las obras de rehabilitación del edificio. No es un dato menor: el espacio, construido para la Exposición Nacional de Minería de 1883, aparece aquí como algo más que un contenedor. Su propia biografía institucional, ligada a exhibiciones de progreso, autoridad y representación, entra en diálogo con una obra que lleva décadas preguntándose quién levanta los monumentos, qué silencios ocultan y qué ocurre cuando la ciudadanía decide intervenirlos.

Sánchez Castillo, nacido en Madrid en 1970, ha hecho de la historia reciente española una materia inestable. No la aborda como una sucesión de fechas clausuradas, sino como un campo de fuerzas donde conviven la propaganda, el trauma, la memoria popular y los restos físicos de la autoridad. En La perla peregrina, esa tensión se articula a partir de una metáfora tan delicada como incómoda: la perla nace de una intrusión, de un cuerpo extraño que el molusco recubre lentamente de nácar hasta transformarlo en belleza. También el arte puede surgir de una herida, de una agresión histórica que no desaparece, sino que se cubre de capas, relatos y formas. El recorrido evita la lógica de la retrospectiva convencional. Barenblit lo plantea como una retro-prospectiva: una mirada hacia atrás que no congela la trayectoria del artista, sino que la mantiene abierta. De hecho, uno de los gestos más significativos de la muestra es la instalación del taller de Sánchez Castillo en la zona central del Palacio. El artista trabajará allí durante el periodo de apertura, de modo que el museo deja de ser únicamente el lugar donde se exhibe lo terminado para convertirse también en escenario de elaboración, duda y ensayo.

Escultura de caballo, parte del conjunto 'Al General Franco'. / FÁTIMA SANZ

Ese desplazamiento resulta coherente con una práctica que desconfía de las formas cerradas. Frente al monumento entendido como mandato vertical (la estatua ecuestre, el pedestal, la figura heroica), Sánchez Castillo introduce caída, juego, deterioro y uso. Reduce la escala de los símbolos, convierte la autoridad en objeto manipulable. En sus obras, el poder pierde altura y se queda a ras de suelo, expuesto al roce, a la risa, a la apropiación colectiva. La exposición se abre a gestos de desobediencia que han quedado fijados en la memoria visual contemporánea. Aparecen figuras como August Landmesser, el trabajador alemán que se negó a levantar el brazo en un saludo nazi colectivo. También el célebre hombre que se plantó frente a los tanques en Tiananmén. Son imágenes mínimas frente a maquinarias inmensas, pero precisamente por eso revelan una de las obsesiones del artista: la capacidad de un cuerpo aparentemente frágil para interrumpir la coreografía del poder.

Vista de sala de la exposición Fernando Sánchez Castillo. / FÁTIMA SANZ

Otros espacios se detienen en las máscaras de protesta, concebidas no como ocultación sino como dispositivos de aparición pública. Hechas con materiales modestos y efímeros, funcionan como una versión de los antiguos yelmos ceremoniales: ya no protegen al soberano ni embellecen la guerra, sino que fabrican imágenes capaces de circular, atraer miradas y condensar una reclamación política. La maquinaria de control también cambia de signo. En piezas como Pegasus Dance, los vehículos y tecnologías asociados a la intimidación se transforman en materia coreográfica. Lo que estaba diseñado para vigilar entra en otro régimen: el del sonido, el movimiento, la imaginación. No se trata de borrar la violencia inscrita en esos artefactos, sino de hacerla visible al desplazarla de función.

Grafitis y ausencias

Uno de los capítulos centrales remite al franquismo y a sus residuos materiales. El yate Azor, utilizado por Franco y convertido por Sánchez Castillo en una escultura casi abstracta, deja de ser reliquia de mando para aparecer como resto varado, desactivado, incapaz ya de navegar. También la estatua ecuestre del dictador realizada por Josep Viladomat Massanas comparece de forma elocuente: sin jinete, con el caballo como superviviente herido de una iconografía que pretendía fundir autoridad, dominio y obediencia. En esa insistencia sobre lo ecuestre hay una lectura aguda de la representación política. Durante siglos, el caballo elevó al gobernante sobre la multitud y convirtió la violencia en elegancia monumental. Sánchez Castillo rompe esa ilusión. El animal deja de ser soporte glorioso del mando y pasa a ser archivo de una violencia que la historia oficial quiso estabilizar en bronce.

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'Narón' (2003-2007), de Fernando Sánchez Castillo. / FÁTIMA SANZ

La muestra también atiende a lo que no está: grafitis borrados, ausencias, memorias enterradas, cuerpos desaparecidos. El vacío aparece como una forma de presencia. En el contexto español, esa preocupación remite inevitablemente a las fracturas no resueltas de la Guerra Civil, la dictadura y la Transición, pero el artista amplía el campo hacia otras luchas, otras figuras y otros gestos de resistencia. La perla peregrina propone así un paseo por las ruinas activas del poder. No ofrece una lección cerrada ni una lectura única, sino un montaje en el que el visitante debe conectar imágenes, objetos y relatos. En el Palacio de Velázquez, la historia no se contempla desde lejos: se toca, se desmonta, se vuelve extraña. Como una perla irregular, la exposición recuerda que la belleza puede nacer del daño, pero también que toda superficie brillante conserva dentro el rastro de una agresión.