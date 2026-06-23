Todo sobre el restaurante favorito de José Mota: cocina fusión asiática y española por 20 euros en este exclusivo barrio de Madrid

Guía Repsol ha lanzado 'Los Soletes de los famosos' con los 250 restaurantes donde los personajes más célebres han revelado sus recomendaciones para comer en España este verano. No es difícil que alguno se encuentre en Madrid, con su amplia oferta gastronómica, pero sí es raro que no quede en el centro de la capital. Pero así es el restaurante que ha escogido el humorista y director, José Mota. Un recinto ubicado al norte de la ciudad, en La Moraleja y, a pesar de su ubicación asociada a la exclusividad, se puede salir 'bien comido' con 20 euros.

José Mota, aficionado a la cocina fusión

Se trata de Silk, restaurante de cocina fusión de comida española, tailandesa y japonesa en donde puedes comer una tortilla gigante y tataki de atún en la misma mesa a una factura que no sobresalta. A pesar de su entorno de barrio 'pijo' en Alcobendas, con grandes arboledas y casas de ensueño, mantiene un alma de comida contemporánea.

La carta incluye desde rollos de sushi, que pueden ir desde los 12'50 euros, hasta 'dumplings' de buey con verduras acompañadas de curry (por 12'80 euros). También tiene tartar de salmón, pla pik pak thai (dados de dorada al wok en salsa de ostras), ceviche de corvina o, para los amantes de la carne, milanesa tonkatsu, pato al estilo chino, fajitas, hamburguesas, costillas... y la lista continúa. Otra opción es pedir el menú ejecutivo de 25 euros, con un primero, segundo y postre a elegir con bebida y café incluidos.

El humorista que le ha dado voz al doblaje de Burro en la saga 'Shrek', a Mushu en 'Mulán' y a Mike Wazowski en 'Monstruos S.A.', se ha decantado por el balance perfecto entre tradición e innovación que, además, cuenta con una terraza de madera de teca con vistas a los Jardines del Arroyo de La Vega, ideal para alargar la sobremesa.

El humorista saltó a la fama haciendo parte del dúo Cruz y Raya, continuó su carrera en solitario en Televisión Española con programas como La hora de José Mota o La noche de José Mota. Años después, también participó en el doblaje de diversas películas y series de televisión, como 'Abracadabra'.

250 sitios buenos, bonitos y baratos

La elección de Mota encaja junto a los otros 249 restaurantes asequibles, repartidos por todo el país recomendados por artistas y personajes de la escena cultural que develan los sitios locales que les gusta repetir, entre bares, 'chiringuitos', terrazas y casas de comidas que se han convertido en puntos de confianza para visitar durante sus giras, rodajes y vacaciones.

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