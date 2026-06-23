El Real Madrid prepara la billetera para el que podría ser el traspaso más caro de la historia del femenino

El club de Florentino Pérez quiere remover el mercado europeo. El equipo blanco espera cerrar en los próximos días el fichaje de Felicia Schröder, una de las promesas del fútbol sueco. Según AS, el acuerdo entre el Real Madrid y el BK Häcken está "prácticamente cerrado", a la espera de la firma.

La delantera sueca Schröder, considerada una de las mayores promesas del fútbol femenino de su país, debutó con el primer equipo del Häcken con apenas 16 años. Su explosión definitiva llegó en 2025, cuando anotó 30 goles en 26 partidos de liga, convirtiéndose en una de las jugadoras más determinantes de Europa.

Gracias a sus actuaciones, el Häcken conquistó la Damallsvenskan, la máxima categoría del fútbol femenino sueco, y levantó además la primera edición de la Copa de Europa Femenina de la UEFA en la temporada 2025/26.

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Y es el refuerzo que quiere incorporar el Real Madrid en las próximas horas, por el llegaría a pagar 1,5 millones de euros para superar las ofertas de todos equipos como el Chelsea. Esa cantidad supondría una cifra récord en el fútbol femenino internacional.