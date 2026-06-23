Uno de los pueblos más bonitos de España está a una hora de Madrid: repleto de cascadas, con un lujoso balneario y perfecto para una escapada de fin de semana

Si hay algo claro que deja el verano es que es imposible disfrutarlo estando en Madrid. Las altas temperaturas aprietan cada vez más y, por ello, encontrar una escapada fresca se convierte casi en una necesidad.

Lo cierto es que España está llena de rincones capaces de sorprender incluso a quienes creen haberlo visto todo, pero pocos tienen una imagen tan inesperada como el que te vamos a desvelar a continuación. Es un municipio en Guadalajara que situado en plena comarca de La Alcarria, con calles tranquilas, patrimonio histórico, naturaleza y varias cascadas que atraviesan el casco urbano como si fueran parte del decorado de un cuento.

España está llena de rincones capaces de sorprender incluso a quienes creen haberlo visto todo / REDES

El pueblo de las cascadas que sorprende en La Alcarria

Hablamos de Trillo, un pueblecito que tiene como principal encanto sus cascadas. Y es que el río Cifuentes atraviesa la localidad antes de desembocar en el Tajo, creando una sucesión de saltos y cascadas que se han convertido en la imagen más reconocible del municipio. Uno de sus puntos más espectaculares es El Chorrerón, una cascada que cae con fuerza en pleno entorno urbano y que regala una de las fotografías más buscadas de Trillo.

La escapada perfecta desde Madrid para desconectar un fin de semana

Uno de los grandes atractivos de Trillo es que su cercanía con Madrid y su ubicación en Guadalajara lo convierten en una opción muy cómoda para una escapada de fin de semana. Puedes pasear por su casco urbano y por la zona de las cascadas y terminar con una comida tradicional o una tarde en su famoso balneario.

Sin duda, Trillo es la escapada perfecta para los que buscan naturaleza sin alejarse demasiado. Sus alrededores invitan al senderismo, a las rutas junto al río y a descubrir otros paisajes de La Alcarria y del entorno del Alto Tajo.

Uno de los grandes atractivos de Trillo es que su cercanía con Madrid y su ubicación en Guadalajara lo convierten en una opción muy cómoda para una escapada de fin de semana / TURISMO CASTILLA-LA MANCHA

El Real Balneario Carlos III, el gran motivo para visitar Trillo

Aunque las cascadas son su postal más famosa, Trillo tiene otro reclamo que explica por qué este pueblo lleva siglos ligado al descanso: el Real Balneario Carlos III. Sus aguas termales minero-medicinales han convertido este enclave en un destino de bienestar para quienes buscan una escapada de relax, tratamientos termales o simplemente una pausa lejos del ruido. Y es que, después de recorrer sus calles, acercarse al río y descubrir sus cascadas, la experiencia termal completa una visita pensada para desconectar de verdad.

En verano, además, el atractivo del agua se multiplica. Cascadas, ríos, sombra, balneario y paisaje convierten a este rincón de Guadalajara en una alternativa muy apetecible frente a los destinos más masificados.

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Uno de los atractivos turísticos más impresionantes de este enclave son sus cascadas / WIKILOC

¿Qué ver en Trillo?

Ahora, el municipio conserva un interesante patrimonio histórico que merece formar parte del recorrido. Entre sus paradas imprescindibles se encuentra el puente sobre el río Tajo, una de las entradas más reconocibles al casco urbano y uno de los mejores puntos para entender la relación del pueblo con el agua. También destaca la iglesia parroquial, vinculada al patrimonio religioso de la localidad, así como la Casa de los Molinos.