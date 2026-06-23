"Madrid por bandera": el PSOE lanza una campaña para llevar la bandera LGTBI+ a los 21 distritos de la capital

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha presentado este martes la campaña “Madrid por Bandera”, una iniciativa con la que pretende extender la visibilidad del Orgullo LGTBI+ a los 21 distritos de la capital y reivindicar la diversidad como parte de la identidad madrileña.

La campaña, impulsada por la portavoz socialista, Reyes Maroto, se articula en torno a la bandera LGTBI+ como símbolo de una ciudad “abierta, plural y orgullosa de su diversidad”. El PSOE plantea esta iniciativa como respuesta a la decisión del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de no exhibir la bandera arcoíris en la sede del Ayuntamiento durante la celebración del Orgullo.

“Madrid no se entiende sin su diversidad. Es una ciudad que ha hecho de la libertad su mejor carta de presentación y que se reconoce en la pluralidad de quienes la habitan”, ha señalado Maroto, para quien la bandera LGTBI+ “representa lo mejor de Madrid y de los madrileños y madrileñas” y ha apostado por llevar ese símbolo “a todos los distritos”.

Como parte de la campaña, el PSOE difundirá en redes sociales una colección de imágenes de espacios representativos de los 21 distritos madrileños, incluidas Juntas Municipales, en las que aparecen los colores de la bandera LGTBI+. Las imágenes han sido generadas mediante inteligencia artificial y buscan mostrar cómo lucirían distintos edificios y enclaves municipales si el Ayuntamiento asumiera institucionalmente la celebración del Orgullo.

Desde el Grupo Municipal Socialista explican que la campaña pretende visualizar “un Madrid que celebra su diversidad en cada barrio, en cada distrito y desde cada institución pública”. Maroto ha lamentado que esa imagen solo pueda plantearse ahora de forma simbólica y ha acusado al alcalde de impedir que sea una realidad institucional.

En este sentido, la portavoz socialista ha criticado que, “un año más”, el Gobierno municipal haya anunciado que no colocará la bandera LGTBI+ durante el Orgullo. A su juicio, esa decisión “vuelve a situar al Gobierno municipal de espaldas a la ciudadanía” en una ciudad que acoge cada año una de las celebraciones del Orgullo más multitudinarias.

“Mientras millones de personas celebran el Orgullo en nuestras calles, el Ayuntamiento decide esconder el símbolo que mejor representa la libertad, la igualdad y el respeto”, ha afirmado Maroto. “Almeida podrá esconder la bandera LGTBI+ de los edificios municipales, pero lo que nunca podrá esconder es el orgullo de Madrid”, ha añadido.

Maroto ha concluido que llegará el día en que “nadie entenderá por qué hubo un alcalde que se negó a poner la bandera del Orgullo en su Ayuntamiento” y ha situado ese horizonte en el próximo mandato municipal: “En 2027, volveremos a ver a Madrid llevando el Orgullo por bandera”.