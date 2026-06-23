Óscar López equipara a Ayuso y Ábalos para subrayar la importancia de "combatir la corrupción"

Dardo desde el Gobierno a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La condena al exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha servido al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, para señalar que "es muy importante combatir la corrupción" y dejar un recado a la dirigente madrileña. "Quien la hace la paga, se llame Ábalos o se llame Ayuso", ha indicado desde la sala de prensa de Moncloa, en la rueda posterior a la reunión de hoy del Consejo de Ministros.

Desde allí López, a la sazón secretario general del PSOE de Madrid y más que probable cartel electoral de la formación contra Ayuso en las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027, ha contrapuesto la respuesta del Gobierno y de su partido con el exministro, suspendido cautelarmente de militancia en febrero de 2024 y finalmente expulsado en mayo de 2025, con la reacción del PP "volcado en proteger, amparar y tapar toda la corrupción de Ayuso".

El ministro ha insistido de esta forma en un argumento similar al que ya se aferró ayer la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, cuando tachó de "hipócrita" al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por reclamar elecciones generales tras la sentencia de Ábalos cuando es "incapaz de exigir una sola explicación a Ayuso".

La presidenta madrileña, en permanente confrontación con el presidente del Gobierno, es objeto preferente de los reproches del Ejecutivo, especialmente en un momento en que han emergido nuevas informaciones sobre supuestas irregularidades en los negocios de su pareja, el empresario Alberto González Amador, con el grupo Quirón. Se da la circunstancia de que este grupo es el principal contratista de la Comunidad de Madrid en sus políticas de colaboración público privada en materia de sanidad, un hecho que subrayan desde el PSOE.

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En el entorno de Ayuso se asegura que con ello desde el PSOE se "busca empatar" y se desvinculan los negocios de González Amador de cualquier ámbito de gestión de la política sanitaria del Gobierno madrileño.