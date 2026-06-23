La ola de calor continúa este miércoles, pero ya se acerca el fin del fenómeno: la Aemet activa la alerta naranja en gran parte de Madrid

Las calles madrileñas seguirán ardiendo a cuenta de temperaturas que superarán los 40 °C, y estarán especialmente elevadas en el valle del Tajo y zonas aledañas este miércoles, 24 de junio, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa alertas por calor en la Comunidad, que en algunas zonas se elevará al nivel naranja.

La ola de calor se acaba

Si bien las temperaturas tendrán cambios ligeros y predominarán los descensos de las máximas, no serán lo suficientemente notables para que se acabe la ola de calor ni para que se descarten los avisos. No obstante, como resultado de este descenso, se inaugura el comienzo del fin de este fenómeno que ha azotado a los madrileños los últimos días.

En la Sierra, los termómetros llegarán a los 36 °C como temperatura máxima, un tiempo que lejos de ser fresco solo activa el aviso amarillo por calor, mientras que Madrid metropolitana, Henares, sur, vegas y oeste, enfrentarán avisos naranjas por termómetros que subirán hasta los 39 °C y serán activados a partir de las 13:00 horas.

Algunos casos puntuales superan este umbral, por ejemplo, Alcalá de Henares y Aranjuez alcanzarán máximas de 41 °C. En cuanto a las mínimas, superarán los 20 °C y en zonas puntuales los 25ºC, tales como en Madrid capital y Aranjuez.

Gráfico de temperaturas para este miércoles, en el que se espera la alerta naranja por calor en algunas zonas de Madrid / Aemet

Ante este bochorno, la Aemet ha recomendado extremar precauciones y mantenerse informado de la predicción más actualizada. Especialmente para el caso de calor, la hidratación y acudir a refugios climáticos harán la diferencia para evitar daños graves. Tampoco se deja de lado la crema solar, ya que el índice ultravioleta será de 10. En cualquier caso, se espera que esta será la última jornada de esta ola de calor, en tanto no se prevén avisos asociados al calor para este jueves.

Cielos poco nubosos, calima y viento flojo

La Aemet tiene previsto que los cielos estarán turbios por calima y serán poco nubosos, pero habrá intervalos de nubes altas y, a partir de mediodía, nubosidad de evolución dispersa, que será más abundante en la Sierra. Durante la tarde, la probabilidad de lluvia es del 5%, pero es más seguro que los chubascos caigan el jueves, con el 45% de posibilidades durante la mañana.

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Un hombre bebe agua de una fuente durante una ola de calor / Europa Press

A su vez, los vientos serán flojos y moderados de componente sur y sureste. Soplarán a 20 km/h durante la segunda mitad de la jornada, mientras que por la mañana habrá rachas de apenas 15 km/h.