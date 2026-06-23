Nueva polémica por los carteles del Orgullo en Madrid: el PSOE acusa a Almeida de hacer “marketing” y el alcalde ve una crítica artificial

Los carteles diseñados por el Ayuntamiento de Madrid para el MADO Madrid Orgullo 2026 han reabierto el choque político entre el Gobierno municipal y la oposición. El PSOE ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de convertir esta celebración en una “campaña de marketing” institucional, a lo que etse ha respondido ha respondido afirmando que la izquierda busca “generar polémica” con una celebración que “tiene mejor salud” que nunca.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha criticado las banderolas desplegadas en distintas calles de la capital con motivo del Orgullo, que se celebrará del 25 de junio al 5 de julio. Bajo el lema 'Orgullosamente de Madrid', la campaña muestra escenas cotidianas teñidas con los colores de la bandera arcoíris, como una terraza con sillas apiladas, flores en un balcón o un comercio de caramelos.

Para Maroto, el diseño elegido por el Consistorio desplaza el sentido reivindicativo de la celebración y coloca en primer plano la marca institucional de Madrid. Según la representante socialista con estos diseños la identidad LGTBI queda reducida a un elemento decorativo, borrando tanto a las personas del colectivo como la memoria de quienes lucharon por sus derechos. Maroto ha defendido que Madrid debe reivindicarse como una ciudad diversa e inclusiva, pero poniendo “en el centro” a las personas y no la marca del Ayuntamiento.

El Orgullo, recuerdan los socialistas, nació como una conmemoración de lucha por la igualdad, la libertad y la dignidad. Un origen y un significado que, reprocha el PSOE, el Gobierno de Almeida parece obviar. "Resulta tan decepcionante que, año tras año, el Ayuntamiento siga presentando campañas que parecen olvidar precisamente aquello que le da sentido", ha subrayado la portavoz del PSOE-M. En su opinión, la capital debe reivindicarse como una ciudad diversa e inclusiva, pero poniendo “en el centro” a las personas y no la marca del Ayuntamiento.

En respuesta a estas declaraciones, Almeida ha acusado a la izquierda de intentar abrir una nueva controversia alrededor del Orgullo y ha defendido que su Gobierno trabaja para que la celebración mantenga su carácter festivo, reivindicativo y abierto.

El regidor ha recordado que, cuando llegó a la Alcaldía en 2019, la izquierda advirtió de que el Orgullo corría peligro con el PP al frente del Ayuntamiento. Siete años después, la celebración no solo continúa, sino que se encuentra en mejor situación. Por ello, ha zanjado Almeida, el Consistorio no entrará en “polémicas” ni en “juegos artificiales” y que su prioridad es garantizar que el Orgullo se celebre “como siempre e incluso mejor” en la ciudad.