SUCESOS
Un motorista de 35 años, muy grave tras salirse de la vía en la M-50 en Getafe
El SUMMA 112 ha logrado revertir la parada cardiorrespiratoria del herido, que ha sido trasladado intubado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre
Un motorista de 35 años ha resultado herido muy grave este martes tras salirse de la vía en la M-50, a la altura de Getafe. El accidente se ha producido en el kilómetro 44 de la vía de servicio, en el anillo interior.
Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el aviso se ha recibido a las 13.40 horas. A la llegada de los sanitarios del SUMMA 112, el motorista se encontraba en parada cardiorrespiratoria y presentaba politraumatismo.
Los efectivos sanitarios han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y han conseguido revertir la parada. Tras estabilizar al paciente, el motorista ha sido intubado y evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario 12 de Octubre.
El herido ha ingresado en el centro hospitalario en estado muy grave. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del accidente, en el que también ha colaborado la Policía Local.
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