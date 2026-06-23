El monumento dedicado a 'La Chata' en Madrid aparece vandalizado con pintadas y un brazo fracturado

La estatua dedicada a la Infanta Isabel de Borbón en Madrid, conocida popularmente como 'La Chata', ha aparecido este martes con varias pintadas de color verde, con mensajes como "Fake Queen", y con uno de los brazos de la escultura fracturado. Además de esta obra situada en el paseo del Pintor Rosales, en el Parque del Oeste, los actos vandálicos también han afectado al busto de Paul P. Harris, fundador del Rotary Club, ubicado en las inmediaciones. En este caso, los daños han provocado la desaparición del busto, según han trasladado fuentes del Área de Cultura, Turismo y Deporte a Europa Press.

Los equipos de limpieza y restauración de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano del Ayuntamiento de Madrid se desplazaron a la zona tras recibir esta mañana un aviso de Policía Municipal para comenzar las labores de evaluación e intervención.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha condenado este acto de vandalismo y ha explicado que los equipos desplegados ya están "tomando las medidas necesarias para limpiar y restaurar el monumento cuanto antes". "Por desgracia, los vándalos existen, y sólo podemos trabajar para paliar sus desmadres", ha lamentado la delegada en una publicación de la red social 'X'.

Desde el Área, que reprueban "de manera rotunda" estos hechos, informan a Europa Press que esta restauración se prolongará durante "varios meses" con el objetivo de garantizar "una actuación rigurosa y respetuosa con las características originales de la obra" tras este "ataque injustificable contra el patrimonio cultural de todos los madrileños".

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El monumento a la Infanta Isabel de Borbón (1851-1931), hija de Isabel II y conocida entre los madrileños con el sobrenombre de 'La Chata', se encuentra en el paseo del Pintor Rosales. La obra fue promovida en la década de 1950 para conmemorar el centenario de su nacimiento y representa a la homenajeada recibiendo el saludo de dos personajes populares, una florista y un castizo con capa. El conjunto escultórico, realizado en piedra caliza y de titularidad municipal, ha sido objeto de diversas actuaciones de conservación y restauración a lo largo de su historia. De hecho, una intervención realizada en 2017 incluyó la reparación de elementos escultóricos deteriorados y la reconstrucción documentada de parte de una mano de la figura principal, además de trabajos sobre el vallado perimetral.