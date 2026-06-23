Metro de Madrid habilitará un servicio de lanzadera de cara al 'Iberdrola Music Festival Madrid 2026': solo se podrá subir en Villaverde Alto

Con motivo de la celebración del evento 'Iberdrola Music Festival Madrid 2026', que se dará cita el próximo 27 de junio en el sur del barrio de Villaverde Alto - Casco Histórico de Villaverde, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha diseñado un plan de movilidad para responder a los miles de desplazamientos esperados.

Así, los distintos operadores de transporte público que atienden la movilidad en el municipio de Madrid: Metro, EMT y Cercanías, han previsto medidas excepcionales que abarcan desde la ampliación de horarios hasta la creación de lanzaderas gratuitas para los asistentes al evento.

Servicio de lanzadera de Metro entre Villaverde Alto y Sol

Entre la 1:00 y las 3:00 horas de la mañana del 28 de junio de 2026, a la salida del evento, Metro de Madrid ha previsto habilitar un servicio de lanzadera entre las estaciones de Villaverde Alto y Sol, con una frecuencia que, de acuerdo a la empresa de transporte, podría oscilar entre los 12 y los 20 minutos según la franja horaria.

El recinto del 'Iberdrola Music Festival Madrid 2026' se instalará en el barrio de Villaverde Alto - Casco Histórico de Villaverde / Taquilla.com

Para garantizar su correcto funcionamiento, los viajeros únicamente podrán subir a esta lanzadera desde Villaverde Alto. Así, este tren directo efectuará paradas en la estación de Sol, Legazpi, y Embajadores, donde los asistentes al evento podrán abandonar el suburbano, pero desde donde no se aceptará la subida de nuevos viajeros.

Autobuses de la EMT: líneas afectadas, lanzadera y servicio especial

También la EMT se suma a la iniciativa y pondrá en marcha una lanzadera desde las 16:30 horas hasta las 19:00 horas del 27 de junio entre Atocha y la Calle Resina con San Erasmo de forma gratuita. Además, el 28 de junio, entre las 00:00 y las 3:00 de la mañana, otra lanzadera conectará la avenida Gran Vía de Villaverde (único espacio de subida de viajeros), con paradas en la Plaza de Legazpi y Atocha.

Con respecto a sus recorridos habituales la Empresa Municipal de Transportes avisaba de posibles desvíos en las líneas 22, 79, T41 y N14 debido a los cortes de tráfico durante la celebración del festival.

Cercanías, Taxis y VTC

De forma adicional a las medidas extraordinarias de Metro y EMT, las líneas de Cercanías de las estaciones de Villaverde Alto: C4a, C4b, y C5; junto a las líneas de San Cristóbal Industrial: C3; continuarán funcionando con su horario habitual de 5:30 de la mañana hasta las 23:45 horas de la noche.

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Por otra parte, la zona de espera de taxis se encontrará ubicada en la Calle San Eustaquio, entre San Norberto y la Calle Resina, y la localización y recogida de viajeros con VTC se realizará en la calle Valle Tobalina en la confluencia con la calle San Ezequiel.