Madrid recibirá 2,77 millones de euros del Estado para reforzar sus programas de lucha contra las drogas

El Consejo de Ministros ha ratificado esta semana la distribución de 21.281.080 euros entre las comunidades autónomas para el fortalecimiento de los programas vinculados al Plan Nacional sobre Drogas. De esta cuantía total, la Comunidad de Madrid recibirá 2,77 millones de euros, una inversión estatal que permitirá dar continuidad a las estrategias de intervención autonómicas frente a las adicciones en toda la región. Este reparto, que ya contaba con el visto bueno de la Comisión Sectorial desde el pasado 20 de mayo, garantiza la estabilidad de los servicios de atención y prevención durante el ejercicio actual.

La reinversión de los bienes decomisados al narcotráfico

Los fondos se han estructurado en cinco áreas clave que cubren el espectro completo de la Estrategia Nacional sobre Adicciones. La mayor partida, con 9,6 millones de euros a nivel nacional, se destina a la aplicación de la Ley 17/2003, un marco normativo que permite reinvertir el valor de los bienes decomisados al narcotráfico en programas de prevención y asistencia.

A esta actuación le siguen 4,67 millones de euros para programas específicos de prevención de drogodependencias, 3,86 millones para gastos generales de las estrategias autonómicas, 1,66 millones para el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones y 1,47 millones de euros dedicados a la rehabilitación y reinserción social de toxicómanos que enfrentan procesos jurídico-penales.

Criterios técnicos basados en la realidad sanitaria

Para llevar a cabo este reparto, el Ministerio de Sanidad ha utilizado criterios técnicos basados en la realidad demográfica y sanitaria de cada territorio. Entre los parámetros analizados se encuentra la población de hecho, la dispersión poblacional y el apoyo a las estructuras de coordinación.

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Asimismo, se han tenido en cuenta indicadores epidemiológicos críticos recopilados durante los últimos cinco años, tales como las admisiones a tratamiento, las tasas de urgencias y las cifras de mortalidad vinculadas al consumo de sustancias. Con esta medida, el Gobierno busca reforzar la colaboración con la Comunidad de Madrid, asegurando que los recursos lleguen de manera eficiente a los colectivos más vulnerables y se mantengan los estándares de calidad en las políticas de salud pública regional.