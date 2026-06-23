TURISMO
Madrid se consolida como destino urbano en 2025, con 10,4 millones de visitas
La oferta hotelera madrileña se mantiene dinámica con 862 hoteles y 94.000 camas, enfocada en la transformación cualitativa hacia categorías superiores
Efe
Madrid se consolidó en 2025 frente a Barcelona como destino urbano por volumen de viajeros, con 10,4 millones de turistas, mientras que Barcelona mantuvo su liderazgo en volumen total de pernoctaciones, con 21,7 millones.
Según un informe publicado este martes por la consultora Colliers, que compara los datos de las dos capitales, ambas ciudades se apoyaron en gran medida en la demanda de turistas de fuera de España. En Madrid, la cifra de pernoctaciones alcanzó los 21,4 millones, con una elevada demanda internacional que representó el 66 % del total, liderada por viajeros norteamericanos, italianos y franceses.
La estancia media siguió siendo superior en Barcelona, con 2,4 días frente a los 2,1 días de Madrid, que destaca, no obstante, por "su capacidad de atracción" y por la rotación de la demanda.
En cuanto a la oferta, Madrid lideró el desarrollo hotelero y se mantuvo como el mercado más dinámico, con 862 hoteles y 94.000 camas, en un contexto de estabilidad en el número de establecimientos, pero con un fuerte componente de transformación cualitativa hacia segmentos de categoría superior.
Según el informe, el crecimiento de Madrid se apoya en un "pipeline" relevante de nuevos desarrollos, con el foco en el centro urbano y en el eje Aeropuerto–Ifema, zonas en las que se están desarrollando cerca de 1.000 habitaciones en cada una. Asimismo, la zona centro concentra el mayor número de proyectos, 20 en total, y con una clara orientación hacia las categorías de cuatro y cinco estrellas.
Barcelona, por su parte, continúa operando en un mercado limitado por la capacidad de crecimiento de la oferta, integrada por 680 hoteles y 88.000 camas, debido a la regulación urbanística y la falta de suelo disponible. Este contexto reduce la expansión del parque hotelero y orienta el mercado hacia la "optimización y reposicionamiento de los activos ya existentes".
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