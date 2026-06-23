Fele Martínez recomienda dos locales madrileños en la nueva edición de los Soletes de Guía Repsol

Hay recomendaciones gastronómicas que no nacen de una visita solemne ni de una libreta de crítico, sino de la costumbre. Del bar al que uno vuelve porque la cerveza está bien tirada, del sitio donde siempre apetece pedir una tortilla poco cuajada o de esa mesa que se recomienda a un amigo sin pensarlo demasiado. Ese es precisamente el terreno en el que la Guía Repsol ha encontrado una fórmula tan sencilla como eficaz: los Soletes, su reconocimiento a bares, terrazas, casas de comidas, restaurantes informales y direcciones cotidianas donde se come bien sin necesidad de reservar con meses de antelación ni preparar la cartera para una gran ocasión.

En su edición de verano de 2026, la guía ha decidido dar voz a quienes también construyen el imaginario de una ciudad desde otro lugar: actores, escritores, músicos, cineastas y artistas. Más de 60 nombres de la cultura se han convertido en una suerte de inspectores gastronómicos por un día para señalar esos locales que forman parte de su rutina, de sus rodajes, de sus encuentros o de sus sobremesas.

Entre ellos está Fele Martínez, que vive uno de los momentos más visibles de su carrera gracias a "Machos Alfa", una de las series más populares del momento. El actor, ganador del Goya a Actor Revelación por "Tesis" en 1996, ha elegido dos direcciones madrileñas para esta nueva tanda de Soletes: Café Pavón y Los Tiernos.

Los Soletes que miran a la barra, no al mantel largo

La clave de los Soletes está precisamente en alejarse de la solemnidad gastronómica. No buscan únicamente restaurantes de alta cocina ni templos del producto inaccesibles para el día a día, sino lugares con alma, bares de confianza, terrazas reconocibles y mesas donde el placer está más cerca de una caña bien servida que de una liturgia gourmet.

Por eso encaja tan bien que esta edición se apoye en prescriptores culturales. No se trata de sustituir al inspector tradicional, sino de sumar otra mirada: la de quienes comen entre ensayos, funciones, rodajes, presentaciones o conciertos, y conocen la ciudad desde una relación más vivida y menos protocolaria.

Café Pavón, la parada que convence a Fele Martínez

Uno de los lugares elegidos por Fele Martínez es Café Pavón, un establecimiento sobre el que el actor se muestra claro y directo: "Está muy muy bien". La recomendación coincide además con la de la escritora Marta Jiménez Serrano, que, si tuviera que elegir qué picar allí, apostaría por "una gilda o un buen pincho de tortilla medio deshecho".

La coincidencia resume bien el espíritu de esta selección: un café con personalidad, una barra apetecible, bocados reconocibles y ese tipo de sencillez que, cuando funciona, no necesita demasiada explicación.

Los Tiernos, cerveza bien tirada en La Latina

La otra dirección madrileña destacada por Fele Martínez es Los Tiernos, en el barrio de La Latina. El local también aparece entre los favoritos del presentador y humorista Miguel Maldonado, que lo defiende con una frase de barra y confianza: "El sitio está francamente bien, tiran la cerveza con soltura y hacen unas tapas, unas cenas y unas comidas espectaculares".

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Los Tiernos entra así en esa categoría de locales que sirven para casi todo: una comida informal, una cena sin demasiada planificación, unas tapas compartidas o una ronda de cervezas en uno de los barrios más reconocibles de Madrid.